住蛋黃區「男友以為家裡有礦」！1原因她不敢說實話：房是租的

▲不知道男友得知後會有什麼反應。（圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，家裡住在市區的精華地段，男友一直以為她家很有錢，但其實家裡的房子是租的，只是一間破破舊舊的鐵皮屋，爸爸總不斷提醒，不要跟外人說家裡的房子是租的，因此他從來沒跟男友說過，擔心男友得知後會嫌棄她，貼文掀起網友討論。

女網友在Dcard發文，「男友以為我家有礦怎麼辦？」從小到大都住在市區精華地段，男友以為她家很有錢，但其實房子是租的，也只是破破小小的鐵皮屋，「完全不敢帶男人回去的那種」，房子則是買在其他地區，父母也還在還貸款。

從小到大，很多人一聽到她家住的地方，都說她是有錢人，「我每次心情都是，唉…我家真的很窮」，爸爸也常提醒，不要跟別人說家裡的房子是租的，因此從來沒跟男友說過家中的狀況，「感覺男友家的經濟狀況也比我們家的好很多 ，從買房買車的情況看來」。

原PO坦言，平常一直有跟男友提到家裡很窮，還強調「沒有開玩笑」，但仍擔心男友之後知道家裡的狀況會怎樣，讓她感到焦慮，「我也有一直跟他說我家真的很窮，不是住哪裡就很有錢！ 沒有想要騙他」。

貼文曝光，網友建議她直接男友說清楚，「講清楚就好啊，因為妳窮不愛妳，這樣的人妳接受」、「原本可能只是誤會，但妳現在明知道他誤會了，再不講清楚就有故意隱瞞的嫌疑」、「如果要結婚，一定要坦白！不過是男是女都是一樣」、「如果是真愛…不會在意妳家有沒有錢的」、「如果男友會嫌棄妳家庭狀況的話，也可以不要了」。