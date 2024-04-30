房市2現象「貧富差距持續擴大」！黑心律師嘆：很不公平但無解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市火熱，網紅「黑心律師」楊律師就發文，雖然央行升息、貸款成本提高，但可能因買房抗通膨，買氣仍很旺。另外，他認為台積電領軍把全世界的錢都賺來台灣，錢也流進股市和房市。這些現象令楊律師直嘆，貧富差距將持續擴大，越年輕一輩越難靠自己翻身，「這很不公平，但似乎無解」。

楊律師在臉書貼出和房仲的對話，他先問「最近生意如何？」對方坦言「越來越好」，他便疑惑「央行升息，貸款成本提高，來買的應該會變少吧？」房仲就推測，可能是因為近年通膨越來越嚴重，民眾覺得買房最能抗通膨，所以買氣反而變旺。

看到結論後，他也想到第二個理由，「台積電領軍把全世界的錢都賺來台灣，而台灣人有錢後習慣投資股票和房地產，所以股巿和房價的買氣都變旺」。他覺得，這現象代表房價將持續上漲，貧富差距持續擴大，階級更難流動，「越年輕的一輩，越難靠自己努力翻身，這很不公平，但似乎無解」。

貼文令不少人直嘆，「只好期待泡泡破了」、「可憐的下一代…」、「都快被房貸通膨壓垮了。」還有網友表示，「打不過就加入，不要再喊居住正義了，在台灣不會發生的～」黑心律師則回，「真的擋不住，因為房價越來越貴，現在買房的人，越買越小間」，認為台灣人的居住環境會越來越像香港，只能用各種政策略為改善。