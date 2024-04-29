【廣編】麗寶集團企業日宣示落實ESG　吳寶田董事長：大舉徵才加入幸福企業

▲麗寶集團企業日首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO。

圖、文／麗寶集團提供

麗寶集團於日前首度在麗寶樂園渡假區舉辦兩天一夜的ESG企業日，這次企業日以「建築永續 美麗寶島 綠能減碳 地球共好」為主題，當天活動包含全體員工一同宣示2050年達到淨零排放，也首次召集員工拼出麗寶集團的外圓內方LOGO，並透過團體競賽遊戲凝聚員工向心力，包含四人五腳、呼拉圈傳遞、健康步道跳繩等等趣味活動，現場歡笑聲不斷。活動結合ESG 主題，除了報到方式無紙化、鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球落實 ESG 理念之外，也邀請到環境教育學者葉欣誠教授分享從SD、SDGs到ESG概念。

這次的企業日完全由員工自發統籌，麗寶集團董事長吳寶田表示，集團創立將近45年第一次舉辦企業日，感謝員工多年來的努力付出，這次的趣味活動競賽看到大家的向心力，努力為團隊爭取榮譽，都展現出麗寶人的特質，同時公司也正式補助成立運動社團，包含自行車路跑社、登山露營社、羽球社等等，鼓勵員工保持運動、重視身體健康。此外，麗寶集團也規劃了名人講堂，邀請義大醫院院長杜元坤分享音樂與醫療的人生交響曲；環境教育學者葉欣誠教授分享營建業ESG與淨零之路，從設計、建材與工程端導入減碳、綠色能源與循環經濟來達到與地球共好的願景。

創立於1980年的麗寶集團，已經多年獲選為幸福企業。集團旗下的建設及營造公司今年也大舉徵才，目前建設公司開出建築繪圖、規劃專案等職缺，而營造部分也有建築工程師、機電工程師、營建工程師等工作機會，期待有更多的人才加入麗寶集團大家庭。