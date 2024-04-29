女友留宿2天！房東傳LINE「這個月加收2000」　全場卻不挺他

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友在外租房，最近女友有一兩天太累留宿，結果竟被房東要求「本月加收2000元」，讓他越想越不滿。然而，一票人看完，認為租賃合約既然有註明，也只能認了，「房東的本意不是要收費，而是禁止你帶人回宿舍。」

男網友在Dcard發文提到，他住在一人套房，不過之前女友有一兩天因為太累，直接睡在他家，結果房東隔幾天後傳訊息，表示「不好意思，你前幾天有朋友在你家過夜，所以這個月需要跟你加收2000塊，租賃合約有寫。」

聞言，錯愕的他連忙翻出合約，發現上面真的有這一條，「這也只能怪我沒注意看，但我真的覺得2000塊會不會太多了，當下不想爭吵所以還是給了，但越想越不爽......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，網友們清一色不挺，直言「他既然有寫，我覺得沒什麼合理不合理，我是房東，我也不喜歡帶別人來租屋處」、「合約寫了、你簽了，就表示你同意了啊」、「確實貴，但合約有寫你也簽了，那就是同意了」、「這是你自己的問題，而且這是為了不讓人帶人才設的吧，有很多自私情侶，輕則吵鬧重則凶宅，我挺房東」、「帶別人回來就多一份房內設施被用壞的風險，不然就不用簽約啦，誰來住都可以，合約有訂定就該遵守，本來就不該爭吵吧」、「2000不合理，但如果合約有寫，你也簽了，那只能怪你」。