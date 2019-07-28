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年輕一回　房仲贊助金曲歌王辦銀髮族專屬「恁的演唱會」

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▲▼信義房屋贊助恁的演唱會，邀金曲歌王謝銘祐演唱。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋贊助恁的演唱會，邀金曲歌王謝銘祐演唱。（圖／信義房屋提供）

記者詹宜軒／台北報導

年輕人參加演唱會，長輩們的專屬「恁的演唱會」則獲得許多銀髮族的支持。據了解，該活動獲得包括信義房屋與信義公益基金會的支持，更曾邀請台語金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，在嘉義布袋港邊的嘉應廟前熱力開唱。吸引近500位鄉親共襄盛舉。

金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團是台南在地樂團，過去多年來即持續在許多老人療養場所舉辦義唱。謝銘佑表示，台灣65歲以上的長輩，對台灣貢獻很大，但社會很少為他們做些什麼，因此想舉辦系列的「恁的演唱會」到偏鄉去唱給長輩們聽。

信義房屋與信義公益基金會，也曾率先響應謝銘祐「唱給老人家聽」的理念，拋磚引玉贊助「恁的演唱會」。出身嘉義市的信義企業集團創辦人周俊吉，持續支持「恁的演唱會」向鄉里長輩致敬，並攜手蔡長海教育基金會，共同贊助布袋場。

信義公益基金會董事長林信和提到，要照顧長輩，除了讓長輩們能夠吃飽穿暖外，在心靈的娛樂上也要關注，才能讓長輩保持身心靈的健康。同時現場也邀請信義房屋的志工團一起響應，由志工時時刻刻關注長輩們的身心狀況，與提供各式服務，讓長輩們能夠舒服安心地觀賞音樂的演出。

布袋洲南鹽場總幹事蔡炅樵表示，非常認同信義房屋願意贊助這樣的活動，讓許多偏鄉的長輩，能夠享受一個下午的美好音樂，是非常幸福的事情。現場除了麵包車樂團的演唱外，在地鄉親也表演素蘭要出嫁，拿花燈等傳統舞蹈，演唱會尾聲更由全場一起大合唱，將活動推向最高峰，圓滿結束這場讓長輩們難忘的懷舊演唱會。

關鍵字：金曲歌王信義房屋周俊吉謝銘祐嘉義恁的演唱會

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