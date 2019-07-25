你家路口70年前什麼樣？　這網站全都露

▲高雄市都發局推出的都市計畫地理資訊，可讓民眾檢視高雄城市空間地貌的演變。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

你知道你家附近街廓在幾十年前是什麼樣子嗎？高雄市都發局將日據時期古地圖、歷史都市計畫航測地形圖、近期航照圖各不同時期圖資，進行套疊整合於GIS系統，民眾可隨時隨地上網查閱，彈指之間就能一覽高雄城市空間地貌的今昔演變。

▲民國36~37年的歷史航照圖，再套疊現行都市計畫區範圍線。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市都發局局長林裕益表示，高雄建城以來，隨著時代空間測量技術的演進，繪製成不同精度的都市計畫圖資，可觀察到城市發展的歷史脈絡，都相當珍貴。都發局結合地理資訊系統（GIS），建置完成都市計畫圖重製及數值化圖資，民眾上網就能查看自家土地及周邊公共設施狀況。

▲1945年美軍繪製的高雄地圖，並套疊現行都市計畫圖。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市都發局運用GIS系統技術，將1946年以前的古地圖影像檔，予以座標定位，民眾可以同步擇取不同年代的古地圖、都市計畫航測地形圖、航照圖，套疊於現行都市計畫圖，從圖面的比對，就能觀察高雄城市發展的軌跡，以及不同時代的空間變異。

都發局表示，將以網路資訊公開，提供民眾及學術研究單位查詢運用，讓各界從空間發展角度，認識高雄城市空間發展的過去與現在。高雄市都發局都市開發處長郁道玲則表示，民眾想要購屋置產，利用GIS系統就能馬上掌握鄰近地區有無學校、公園綠地等公共設施，以及自家及周邊的土地使用分區。