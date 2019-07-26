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北市小宅夯！地政局專製價格指數供參　撿便宜這3區還在4字頭

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▲北市30坪以下小宅，中山區最賣。（圖／記者張瑞傑攝）

▲北市小宅熱，地政局本月起特製小宅價格指數供參。（圖／資料照片）

記者詹宜軒／台北報導

小宅有多夯？夯到公部門自即日起，開始特別觀察該物件的價格變化，發布「小宅價格指數」。台北市地政局指出，將15坪以下之住宅實價登錄買賣案件為樣本，未來將每月發布具代表性及公信力的小宅價格月指數。而根據統計數據顯示，台北市小宅價格自2012年8月至今，7年來漲幅超過18%，平均單價從5字頭攀升至6字頭。若想撿便宜小宅，現下包括北投、文山及萬華區，交易單價都仍停留在4字頭之譜。

台北市地政局指出，統計全市自2012年8月實價登錄迄今，買賣案件建物型態分布情形，發現套房及建物格局為2房以下的住宅，占成交量4成以上，顯見低總價、小坪數的「小宅」，已成為房地產市場主力產品之一。因此，為提供更符合民眾需求的資訊，創新發布「小宅價格指數」，協助民眾解讀小宅房價趨勢。

而透過蒐集專家學者意見、及分析市場需求面向，界定小宅定義，以主建物加附屬建物面積，合計15坪以下之住宅實價登錄買賣案件為樣本。根據最新發布（2019年3月）「小宅價格指數」為98.41，較去年同期上升1.09%。標準住宅總價850.23萬元，標準住宅單價為60.73萬元，較發布首期（2012年8月）住宅單價51.11萬元相比，上漲18.84%。等於7年來單價漲近10萬元，對比全市指數同期間累計漲幅11.89%，小宅顯然較具價格支撐力。

分就各行政區季表現來看，今年Q1全市小宅交易單價仍維持在4字頭之譜的，包括北投、文山及萬華區，小宅交易單價最高的，則是大安區，平均單價來到76.79萬元。

台北市地政局指出，相較前季（2018年Q4）有5行政區上漲，7行政區下跌，漲幅最大的是士林區，季漲約2.43%，跌幅最深為大同區，季跌約2.8%。對照發布首期（2012年Q3）除大安區下跌1.54%外，其餘11行政區皆上漲，其中又以南港區上漲18.87%，為全市之冠。

▲▼小宅價格指數,地政局。（圖／台北市地政局提供）

關鍵字：台北市地政局小宅價格指數北投文山萬華小宅單價

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