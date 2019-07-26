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老舊透天鍍金！著眼都更效益　興富發台中老透天打算這樣蓋

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▲▼台中市西屯區台灣大道三段646號，實價登錄總價3億6775萬元，興富發建設購入。（圖／翻攝自Google Map）

▲興富發今年5月購入台灣大道三段透天。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／綜合報導

興富發再度購入台中西屯區土地！根據內政部實價登錄資料顯示，今年4月成交一筆位於台中市西屯區台灣大道三段的透天物件，總價3億6775萬元，土地單價約168.8萬元，為今年以來同路段總價次高交易。據查，買家為興富發建設，此筆土地將與旁邊土地整併，未來將興建2棟住宅大樓、及辦公大樓。

該透天位於朝馬轉運站旁，台灣大道三段與至善路交叉口，目前尚為空地以及2棟老舊透天建物，總價3億6775萬元，總面積254.76坪，土地面積約217.81坪，換算土地單價約168.8萬元，經調謄本資料顯示，此筆物件於今年5月交易，買家為興富發建設。

根據興富發日前公告，以約14.17億元購入台中市西屯區西屯段共9筆建物及土地，土地面積共約843.38坪。此次最新揭露的，即為其中一筆交易。

興富發建設發言人廖昭雄表示，此筆透天土地將與附近其他基地一同合併，未來將分2期推案，基地共約2000坪，規劃住宅大樓及辦公大樓，其中住宅大樓將規劃2~3房的首購宅。

群義房屋七期朝富加盟店經理廖香婷分析，此透天土地屬於新光三越商圈，後方即為逢甲商圈，相隔一條橋就是七期重劃區，此基地屬於第三種商業區，因為上方屬老舊建物，符合都更條件，可增加容積率20%，加上此基地朝南座向好、位於角地，因此土地單坪價格168.8萬元並不貴。

此外，今年初，興富發建設甫購入台中市西屯區環中路三段、台灣大道三段交叉口土地，土地面積約905坪，總價14.6億元，預計第3季將推出「TOP 1台中環球經貿中心」商辦大樓。

顯示興富發近期積極購入七期周邊土地，看好台中景氣市況發展，但似乎代表七期周邊不再以豪宅為推案主力，建商改推中小坪數的首購小宅產品，以推升去化速度。

關鍵字：實價登錄台中市台灣大道興富發透天都更群義房屋

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