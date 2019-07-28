閃瞎單身狗！　雙北「不會分手的情侶」公寓　20多對步入紅毯、生子

▲《591房屋交易網》日前刊登多則「不會分手的情侶」公寓招租。（圖／591房屋交易網）



記者黃靖惠／綜合報導

單身者止步？！日前《591房屋交易網》刊登多則「不會分手的情侶」招租廣告，且遍布北市西門町、中山區及新北新莊輔仁大學周邊，吸引租屋族目光，負責管理的不動產業者表示，夫妻、情侶如果有穩定住處，能加速步進入下個階段，像是結婚或生子，目前公寓已逾百對情侶入住，並成功促成20多對結婚、生子案例，但並非特別排斥單身者，如果單身者堅持要租也是可以，不過還是希望可優先將機會留給情侶們。

至於該怎麼確定是「不會分手的情侶」條件？屋況說明欄也羅列6項問題，包括「各自服務公司名稱及職務類別」、「雙方之前有一起住過嗎？」、「請問你們有養寵物嗎？」、「你們有自己的家具家電嗎？」、「能提出在職證明或是擔保人？」等，負責管理的不動產的業者表示，這非租屋條件，而是為了更了解租屋族的背景。

▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供）



業者表示，目前全台有300多萬租屋族，當中又以年輕小夫妻、情侶及有養寵物這3種租客，最不受房東歡迎，除了怕小孩、寵物吵鬧惹怒鄰居，再來也怕情侶一言不合，雙方大打出手、毀損家具等，但其實只需要事先篩選租客、並明文訂定租屋規章，仍是有優質的情侶、養寵物租客，甚至比起一般租客更愛乾淨、愛維護公共空間。

業者表示，從事不動產相關行業近20年，因為自己有養寵物、特別了解租房者的難處，才起心動念要幫忙有飼養寵物、年輕夫妻、情侶找到適合的家。夫妻、情侶吵架根源起自經濟題，如果有相對穩定住處，可以加速步入人生下個階段，像是結婚或生子，目前「不會分手的情侶租屋」公寓已逾百對情侶入住，成功促成20多對結婚或生子的案例。

▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供)

業者也強調，「不會分手的情侶租屋」並未特別排斥單身者，如果單身者堅持要租也是可以，但還是希望可以將機會優先留給情侶們，且並不會對承租者多收仲介費。