ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

閃瞎單身狗！　雙北「不會分手的情侶」公寓　20多對步入紅毯、生子

ETtoday房產雲

▲▼《591房屋交易網》日前刊登多則「不會分手的情侶」公寓招租。（圖／591房屋交易網）

▲《591房屋交易網》日前刊登多則「不會分手的情侶」公寓招租。（圖／591房屋交易網）

記者黃靖惠／綜合報導

單身者止步？！日前《591房屋交易網》刊登多則「不會分手的情侶」招租廣告，且遍布北市西門町、中山區及新北新莊輔仁大學周邊，吸引租屋族目光，負責管理的不動產業者表示，夫妻、情侶如果有穩定住處，能加速步進入下個階段，像是結婚或生子，目前公寓已逾百對情侶入住，並成功促成20多對結婚、生子案例，但並非特別排斥單身者，如果單身者堅持要租也是可以，不過還是希望可優先將機會留給情侶們。

至於該怎麼確定是「不會分手的情侶」條件？屋況說明欄也羅列6項問題，包括「各自服務公司名稱及職務類別」、「雙方之前有一起住過嗎？」、「請問你們有養寵物嗎？」、「你們有自己的家具家電嗎？」、「能提出在職證明或是擔保人？」等，負責管理的不動產的業者表示，這非租屋條件，而是為了更了解租屋族的背景。

▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供）
▲▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供）

業者表示，目前全台有300多萬租屋族，當中又以年輕小夫妻、情侶及有養寵物這3種租客，最不受房東歡迎，除了怕小孩、寵物吵鬧惹怒鄰居，再來也怕情侶一言不合，雙方大打出手、毀損家具等，但其實只需要事先篩選租客、並明文訂定租屋規章，仍是有優質的情侶、養寵物租客，甚至比起一般租客更愛乾淨、愛維護公共空間。

業者表示，從事不動產相關行業近20年，因為自己有養寵物、特別了解租房者的難處，才起心動念要幫忙有飼養寵物、年輕夫妻、情侶找到適合的家。夫妻、情侶吵架根源起自經濟題，如果有相對穩定住處，可以加速步入人生下個階段，像是結婚或生子，目前「不會分手的情侶租屋」公寓已逾百對情侶入住，成功促成20多對結婚或生子的案例。

▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供)

▲▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供）▲▼不會分手的情侶公寓目前正在找租客。（圖／業者提供）

業者也強調，「不會分手的情侶租屋」並未特別排斥單身者，如果單身者堅持要租也是可以，但還是希望可以將機會優先留給情侶們，且並不會對承租者多收仲介費。

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

她幫洗IKEA鯊魚…網愣身材大..

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

PO車位配置圖問怎選　網「關鍵..

一房17坪2700萬　他驚：啥..

剩2天交屋！房仲丟「傻眼消息」..

空房傳鈴聲　護理師一句…安靜了

新北「6000坪大套」只租6千..

ETtoday房產雲

最新新聞more

廣州小區「垃圾強制分類」大媽學..

閃瞎單身狗！　雙北「不會分手的..

他問鬼月能裝潢嗎　網一招秒解

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

砍樹卻驚見絕世美景　他花8個月..

房東問「洗冷氣費用誰出」網戰翻

鬼月議價好時機　房價漲跌數據一..

夫妻300萬貸款「3萬出租」網..

PO車位配置圖問怎選　網「關鍵..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366