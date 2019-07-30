買屋悲歌？三重淪全台購屋面積最小區　林口意外「買最大」

▲今年第一季新北市林口區購屋面積最大。（圖／記者張榮恩攝）

記者張菱育／台北報導

民眾買房哪裡的居住面積最小？根據統計，平均房貸族購屋面積最小的為三重區，平均建物面積為32.1坪，購屋總價約1156萬元，但是如果以這樣的總價再加333萬元，可購買新北市林口區的房屋，且面積還大了27坪。

根據聯徵中心的統計資料顯示，統計今年第一季房貸樣本數在120件以上的行政區，平均房貸族購屋面積最小的區域是三重區；而平均購買面積最大的區域最大為新北市林口區，平均購買坪數為59坪，房屋總價為1489萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常都會區捷運站點周邊與房價越高的區域，購置小宅的行為則越為普遍，統計則顯示今年第一季購買坪數最小的前5名，都在台北市與外圍第一圈的區域，第一名是三重區，其次則是北市小宅交易量最大的中山區，第三名則是捷運板南線上的板橋區，第四名則大同區與新北市的汐止區。

另外購買坪數最大則是新北市的林口區，平均購屋59坪，總價約為1489萬元，平均房價比起三重多出約333萬元，但建物面積可以多買27坪，購屋面積最大的2~5名則都是大台北以外的區域，包括台南市的北區、台中市的南屯區、高雄市的鼓山區與桃園市的大園區，購屋面積在57~58.7坪左右，平均總價為1061~1413萬元。

曾敬德表示，通常到了新北市的外圍區與大台北以外的都會區，因為房價水準相對平價，一般購屋族購屋壓力不像雙北市大，相對也可購買尺度較大的標準三房產品，不必因為屈就於房價而選擇小3房或2房產品，因此平均購屋面積都比起北部大出許多。