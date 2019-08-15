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這才是好麻吉！C羅豪宅打36折賣隊友　現虧8600萬

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▲▼ 葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）與佩佩（Pepe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 葡萄牙足球明星C羅（右）與佩佩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）7年前以350萬英鎊（約台幣1億3360萬元）買下位在葡萄牙吉爾斯（Geres）森林內的一棟豪宅，並參與內部裝潢設計。如今卻傳出他願意以125萬英鎊（約台幣4771萬元）的價格賣給國家隊的好隊友佩佩（Pepe），等於現打36折，讓人不經讚嘆，C羅真是夠義氣的好麻吉！

C羅除了腳上功夫一流以外，也熱衷投資世界各地的房地產。《每日郵報》指出，C羅在7年前以350萬英鎊買下位在葡萄牙吉爾斯森林內的一棟豪宅，可遠眺卡瓦多河（Cávado River）如畫一般的風景，且，除了佔地242坪外，還擁有直升機停機坪，C羅也親自參與了房屋設計。

▲▼C羅位在葡萄牙的豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Portugal visto do Ceu）

▲▼C羅位在卡瓦多河畔的豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Portugal visto do Ceu）

▲▼C羅位在葡萄牙的豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Portugal visto do Ceu）

C羅與佩佩各自擅長進攻和防守，兩人皆是葡萄牙國家隊的隊員，共同爭戰7屆世界級比賽，更在2016年拿下歐洲盃冠軍，還曾經一起在皇家馬德里足球會（Real Madrid Club de Fútbol）效力長達8年。也正因為如此，C羅願意義氣相挺，賠本出售自己的豪宅給佩佩。

先前C羅將這棟豪宅作為度假地，許多葡萄牙體壇大咖，如前曼聯教練穆里尼奧（Jose Mourinho）、著名足球經紀人拉伊奧拉（Mino Raiola）也都在附近置產。據傳C羅與佩佩是在今年6月完成交易，也就是在葡萄牙奪下2019年歐洲國家聯賽冠軍前夕，C羅就決定送上最低的豪宅折扣給他的好麻吉。

關鍵字：Cristiano RonaldoPepe

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