2寶在台中…新北男曝心酸日常「我是失職的爸爸」問購屋建議　網歪樓暖翻

▲原PO表示，看到孩子強顏歡笑的表情，感到非常心酸。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張靖榕／綜合報導

一名在金融業上班的已婚男子自責是個失職的父親，出於經濟考量和老婆在台北租房，2個小孩則在台中給父母帶，但時間久了他發現自己和孩子的距離遠了，連小孩喜歡什麼卡通都不曾注意。心酸的他計畫和老婆在台中買間房子搬回去，這樣就能牽著手送孩子上學，但因手頭拮据，預算不破千萬的他只好上網求助。不過網友的焦點幾乎全歪樓，都在鼓勵原PO「加油」、「真的不用太氣餒」、「像你這樣願意辭職的父母也不多」。

原PO表示，目前待在一間新北市的金融公司，待遇雖不差但也沒到年薪百萬，因此要在北部購屋實在負荷不起，所以和妻子在台北租了套房生活，一個國小1年級和一個幼稚園中班的孩子就留在台中給父母帶。

原PO說，直到大兒子生日那天，他決定買兒子心愛的玩具回去當禮物，卻發現自己根本不曾注意兒子喜歡什麼卡通，所以就隨便上網買了一隻有妖怪圖樣的手錶，「但當我回家送給小孩的時候（還沾沾自喜的覺得他應該很喜歡），我小孩卻說，『謝謝爸爸，但爸爸我平常沒看這個，我喜歡XX機甲王』。」他描述當時的情況，看到兒子期待的笑容轉眼變成失落，但還是假裝很開心地帶著玩具回房間，「這種強顏歡笑的表情，當下我真的心裡酸到說不出口，原來我與小孩的日常這麼遙遠。」

▲原PO決定辭去新北金融業工作，和老婆回台中買房找工作，陪小孩共度一起長大。（圖／翻攝自pixabay）

經過一番思考後，原PO和老婆決定以小孩的家庭教育為重，先後辭職和轉調回台中，目前也已經在跑相關程序了，這樣的改變頓時也讓他感到希望與期待，能夠親自送兒子去學校，還能面對面說晚安，「相信我們父子還有一家的氣氛一定會和樂很多」。

就自身經濟情況而言，原PO想在老家附近的逢甲區域買棟房子住下來，希望透過在「Moblie 01」發問，能吸收大家的意見，找個像西屯區內「達麗大道」與「大城仰雲」價格在1000萬以下的建案，比較能夠負擔的起。

網友提供的購屋建議不多，倒是許多都鼓舞人心，「我自己也是很重視家庭的人，家人永遠比工作或是金錢還前面，非常支持原po回台中陪小孩與爸媽，畢竟都是自己的心頭肉啊」、「小孩的成長只有一次，錯過了就再也沒辦法重來，樓主是個稱職的好爸爸，相信小孩子會跟你很親很親的」、「我認為你不算失職，能夠願意放棄在台北的工作，就為了陪伴小孩的童年，已是稱職的父親了。」