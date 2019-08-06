他納悶為何「台中人信奉好市多」？　內行人揭真相：建商總要找議題炒作

▲台中網友發現，好市多竟然能影響附近房價。（圖／資料照）



實習記者黃可昀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）不時就會傳出搶購潮，如今分店也一間接著一間開，甚至有網友發現，好市多的魅力已經大到足以影響房價，於是上PTT發問「台中人為什麼這麼信奉好市多？」目前社會上都以小家庭居多，好市多賣的食物或生活用品都非常大量，一般小家庭可能來不及吃完就過期了，究竟好市多「讓G0（台中捷運總站）炒到一坪30（萬元）是用什麼樣的力量呢？」

PO文一出，不少住在好市多附近的網友表示，其實並沒有表面看起來這麼方便，「好市多附近只會塞車而已，也不可能每天都去消費」、「塞車、違規停車、手推車亂放、紙箱亂丟，住附近都享受的到。」但是也有人認為「小家庭買些牛奶、雞牛肉、酒還是不錯啊」、「好市多周圍很方便呀，揹個小包包晚上九點進去比較沒人。」

▲ 網友對於住在好市多附近方不方便的看法大不同。（圖／記者謝婷婷攝）



此外，有網友點出好市多影響房價的關鍵是建商炒作，「不是台中人信奉好市多，是建商炒作總要找個議題」、「全聯楓康還比較實用，不過這種小超市不夠潮，建商沒話題炒作」、「就炒作啊，那邊蓋一堆大樓，光塞車就飽了，更何況還多好市多。」

一名網友更PO文回應，「costco是商圈指標，講白點就是潮、有話題性，有話題性才能帶動商圈、住宅區發展」，因此地方政府會開出許多福利，就是希望吸引好市多進駐，帶動當地發展，人口變多以後，便利商店或超市也會跟著越開越多，創造出的其他稅收才更可觀，「而costco也不是笨蛋 除了有足夠誘因，未來當地是不是政府開發重點也是投資考量，且稅收一多、貢獻愈大，政府也會更重視當地建設，這是相輔相成的。」