403強震過近1個月「餘震仍狂搖」…房價可能下跌？專家曝解答

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

4月3日發生規模7.2強震後，至今台灣仍頻繁發生有感地震。就有網友好奇，現在地震如此頻繁，尤其住在高樓的人感受倍增，好奇房價是否會下跌？也有想在花蓮置產的人，相當關注當地房價是否受影響。對此，信義房屋專家表示，多少還是會影響，不過影響程度沒有想像中大。

一名網友在臉書「買房知識家」發文表示，原本考慮要在花蓮置產，可是不知道地震後，花蓮房價和買氣會不會受影響？

另外，PTT也有網友發問，最近台灣地震頻繁，尤其對於居住在高樓建物的人來說，感受特別明顯，面對這樣的狀況，讓他好奇房價是否會下跌，「花大錢買低坪數又受罪，各位還想買嗎？！」

不少人都認為，房價下跌沒這麼簡單，「大地震沒倒，飆漲」、「抗震宅漲起來」、「跌也會從其他地方賺回來，想太多」、「買房子靠自己不要靠地震」、「加速有錢人換新房」。

也有網友指出，除非是921大地震之前蓋的房子，耐震能力較弱，比較不會有人感興趣，但在那之後的建案耐震能力較強，反而又要開始漲了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地震多少還是會影響房市，但影響的程度可能並不如人們想像的那麼大，因為地震主要發生在花蓮，外來的消費者沒有這麼大量，主要會受影響的都是觀光或置產的人，考慮就會比較多，不過比例也不高，因為花蓮當地房市比較偏內需市場。

另外，曾敬德也說，其實這波強震對老公寓的影響也不會太大，基本上對於一般自住客來說，買得起大樓就不會看公寓，「公寓原則上比大樓便宜，有價格優勢，就會有需求。」

至於有沒有可能推進都更速度？曾敬德則認為，理論上會有影響，但不是絕對，因為以台北市為例，這幾次地震後，台北的房子損害率不高，就不會有急迫性，影響也不會太大；若是花蓮的話，也不是想改建就能改建，因為土地沒有這麼值錢。