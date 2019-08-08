違規巷弄牆淪嗆聲留言板？派出所也參一咖　網發動路過檢舉

▲板橋的一處巷弄內，被車主貼上警告標語。（圖／新北市政府警察局提供）

地產中心／綜合報導

狹小巷弄劃設紅線，是為了住戶以及用路人的安全，避免路邊停車阻礙車輛通行，但是新北市板橋區一處巷弄，政府已劃設紅線，住戶卻看準相關單位不會來取締，照樣停摩托車在紅線內。當地警察分局表示，針對違規停車的行為已加強取締，未來也將在住宅周邊多規劃停車格，以解決住戶的停車問題。

一名網友在網路論壇PTT發文，貼出板橋區一處巷弄內的牆面多張照片，原來是有車主不滿鄰居當檢舉達人，向警方檢舉紅線停車的行為，特別貼上多張「警告留言」，向該檢舉人嗆聲「請勿撕，給小人看的，你來偷拍檢舉很多次，有種出來講，不要在後面當小人…」等字樣。

日前有媒體報導此現象，該車主另外還寫上落落長的文章，「記者先生，你的工作是神聖的，都站在正義的一方，幫助弱勢族群百姓們，這次不明究理（錯字：正確寫法為「就裡」）的舉發P文，已傷害這裡的住戶，你沒來訪問我們瞭解實情，就為這位小人服務，淪為打手，傷害我們，你也願意為他來傷害我們這群善良、無助的弱勢百姓嗎？」

附近住戶認為，「住家門口沒有地方停車，所以盡量把車停在紅線內，但是我們畢竟是住家，附近都沒有可以讓我們停車的地方，那我們該停哪裡？」

網友回應，「自己錯還怪人？繼續檢舉吧」、「支持大家路過去檢舉！」、「貼這種字條反而讓大家更想檢舉」、「旁邊就有停車場，再不然也有機車停車格，為了不想花錢，讓自己方便，真是很難認同」。

新北市政府警察局海山分局表示，已針對紅線違停的行為加強取締，希望將用路權還給民眾，並且已在該巷弄內明顯的牆面放置告示標語，再次提醒民眾，「不論是紅線內，還是紅線外，都不可停放車輛，否則將處以機車600元、汽車900元的罰款。」未來也將與里長協調，在住宅周邊多規劃停車格，以解決住戶的停車問題。

▲原本該巷弄紅線內停滿了機車。（圖／翻攝自Google Map）

▲目前該巷弄已清空，沒有車輛亂停現象。（圖／新北市政府警察局提供）

中信房屋板橋江翠加盟店店長林毓華指出，江寧路三段的巷弄，大約只有3米寬，加上鄰近黃昏市場，下午4、5點時車輛進出多、人潮複雜，也進而影響該區房價，該區多40年以上的老公寓，平均單價30~35萬元。

根據內政部營建署《劃設消防車輛救災空間指導原則》，5樓以下建築物，防火巷道應該保持3.5米以上淨寬、6樓以上建築物巷道應為4米以上。若為6層樓以上，或超過20公尺的建築物，應在窗口、陽台前規劃一處可供雲梯消防車救災的活動空間，確保火災發生時，雲梯車能順利執行救災任務。