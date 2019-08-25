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「小宅熱」拋售機會大　房產學者擔心：與標準房單價比例難維持

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▲▼2019台灣房市論壇,座談（一）,章定煊。（圖／記者李毓康攝）

▲章定煊出席2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）

 記者張靖榕／綜合報導

台灣與日本地狹人稠的居住條件相似，因此催生了房產業的「小宅」（室內小坪數隔出多房）推案，但是這種非主流的推案極容易受到影響。房產學者章定煊就擔心，在這種並不適合長期居住的空間下，一旦「小宅熱」退流行了，「價格就維持不住了」。

章定煊在臉書發文表示，台灣近期的小宅熱因為空間小小的，大家買得開心就好，本來不需要多擔心，但對於部分置入行銷說專家建議先買這種小房，以後再換大大的，「真的ok嗎」？他說，這種方式並非不行，但先決條件是將來換房時，「小房的單價與標準房的單價仍能維持一定的比例」。

章定煊指出，他看過台灣最早是在1990年左右推出小房方案，地區在景美女中附近的河堤重劃區，汐止也有推過，但自此之後小房方案就沉寂了好一陣子。他表示，這種推案在過去法令限制下，公設多半可以壓在20％至25％，但「現在小宅真的可以是和比較多的成員長期居住嗎」？

對於這種「一塊蛋糕切成4塊讓4個人滿足，切成8塊難道就能讓8個人滿足」的疑問，章定煊感到「小小憂心」；他引用日本國土交通省（MLIT）曾發布過的「住生活基本計画における居住面積水準」，並舉例佐證他的疑問。

一個權狀25坪，公設比35％，室內面積16.25坪（約54平方公尺）的小宅，隔成了三房，章定煊說「大家就會想，三房的格局起碼可以住一家4口很充裕」，但日本國土交通省的建議並非那麼想。他指出，建議中的4口之家最小面積為50平方米，但理想的居住狀況是只能住到2個人，「這代表的意涵就是，硬擠進四個人人，只能維持基本的生活需求，談不上生活品質。」

因此，章定煊認為不能對「小宅熱」存有太多幻想，「這種小宅只要家中人口一多，居住品質就會到極難容忍的程度，拋售的可能性會大增，建議家庭人口簡單者再購入。」

關鍵字：章定煊小宅小宅熱房產雲房產

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