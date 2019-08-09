「還地於民」高市解編公設保留地　逾3.6萬坪釋出開發

▲高雄市政府解編公設保留地，第1批包括茄萣的機關用地都將解編。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市政府因為財政困難，並強調落實土地正義，預計將非必要性的都市計畫區私有「公共設施保留地」，加速通盤檢討解編，其中第1批「仁武、大寮、茄萣」3個都市計畫區，已經在7月底經過高雄市都市計畫委員會審議通過，完成公設保留地解編37處共12公頃，估計為高雄市政府財庫省下35億元的土地徵收支出。

各個縣市都有依照都市計畫法所劃定公共設保留地，但因時空變遷不如預期計畫需求，這些公設保留地久未徵收開闢，也導致地主諸多抱怨，因此今年來包括台南市、高雄市都開始進行公設保留地的解編，「還地於民」讓土地有更適合的發展。

高雄市都發局表示，為了加速推動公設保留地的檢討解編，今年已針對全市18個都市計畫區，分3批次進行專案通盤檢討。目前第1、2批13個都市計畫區已完成公開展覽，其餘第3批5個都市計畫區，也將在今年底全數完成公開展覽。高雄市都發局長林裕益表示，3批次18個都市計畫區面積共2萬8786公頃，其中「私有公設保留地」約有638公頃，目前都已納入專案通盤檢討作業中。

林裕益表示，目前進度第1批的「仁武、大寮、茄萣」3個都市計畫區，已於7月底經高雄市都市計畫委員會審議通過，完成公設保留地解編37處，面積共12公頃，估計可以為市庫省下土地徵收支出35億元。