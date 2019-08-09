小蝸居大升級！「大人的玩具屋」羨慕炸　走道變展示櫃...收納爆增

【上周總回顧】爆評好文TOP10 jan-week2

現代人要擁有屬於自己的房子並不容易，擁有可以安身立命的幸福小家，對小資族、小夫妻與單身族群來說，是一直夢寐以求的大事，而空間不管大或小，就怕規劃不夠好，設計師表示只要妥善利用、針對需求設計，就能住得舒適又自在。本周人氣排行TOP10，網羅上周精選案例與小屋設計技巧，一同來看看有哪些規劃密技吧！

人氣NO.1 / 明亮鮮趣 大人的玩具屋

▲設計師將走道牆改以頂天立地的鐵件展示櫃鏤空呈現，既增加了收納量，也讓疆界彷彿虛線化，光線與視野能於虛實之間自在穿透。

人氣NO.2 / 75萬幸福入住 三口之家的品味時尚居

▲以現代時尚為空間主題，運用木質主牆與嵌入式燈光，為客廳增添溫潤氛圍與層次感。

人氣NO.3 / 窗簾怎麼挑？客廳、臥房搭配重點大不同

▲裝修進行到軟裝部分，挑窗簾肯定是讓許多屋主頭疼的一個問題。市面上的窗簾各種各樣，顏色、材質與款式相當多元，怎樣才能挑到適合居家風格的窗簾呢？別擔心，幸福小編來教你。

人氣NO.4 / 日光恣意流動 北歐清新幸福宅

▲開放設計手法和諧串聯了客、餐廳及廚房空間，延長場域景深，營造寬闊無拘的居家印象。

人氣NO.5 / 進門一定是客廳？6個創意空間改變你想像

▲在玄關轉進客廳的地方架設不鏽鏡吊管充當健身單槓使用。

人氣NO.6 / 長青言愛，對長者的愛

▲長者的風範，如松柏的姿態，以四季挺拔的傲然，讓人景仰著。而對長者的愛，在無法一一道盡的千言中，透過空間的量身打造，展現長者適居的自得怡然。

人氣NO.7 / 小空間放大術 北歐分層斜角屋

▲設計配置以面對窗景的橫向軸展開，讓日光能恣意悠遊穿梭，緊靠樓梯的電視牆設計經過縝密距離計算，讓視距距離能達到最佳化。

人氣NO.8 / 七坪空間收納三房大生活

▲化繁為簡是小坪數規劃的設計重點，設計師選以木作、鏡面及壁紙為主要建材，輔以精準規劃線條，放大七坪生活。

人氣NO.9 /想把家放大？3種錯誤方式別傻傻做！

▲在挑選家具前，宜先丈量好擺放家具位置的長寬，遵循「寧小勿大」的原則，最好以實用小巧為主，另外，還需考量儲物等實用配置，具有一物多用的複合機能。

人氣NO.10/ 小坪數裝修必知 4件事可能把家變更小

▲受制於實內基底的空間侷限，如何竭盡所能地發揮最大坪效，除了仰賴設計師的工法巧思，傢俱軟件的搭配挑選也是另一重點。小坪數房型有哪些不可不知的裝修禁忌呢？小編一次幫你整理。