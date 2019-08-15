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返台1個月！留美人夫苦惱「500萬買房or花5萬租旅館」...網神分析

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▲床,房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為，年花5萬租旅館很浪費錢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

一名人夫在美國定居，今年年底要回台探親，但家裡人口暴增，自己跟弟弟剛生小孩，就怕房間太擠，原PO萌起置產念頭，打算在宜蘭地區買500萬元小套房，不過一年只住一個月，掀起專業網友評估優劣。

這名男網友是宜蘭人，如今長期定居美國，每年年底才回台探親20至30天，他在《mobile01》透露，弟弟一家三口跟爸媽同住，以往回來，大家擠一擠3間房還夠睡，不過今年原PO跟弟弟各誕下一孩，變成6大人、1孩、2嬰同住，空間實在有些擁擠。

原PO與老婆討論一番後，有兩條路可選，第一，在外出旅館，粗估租一個月花5萬元；第二，可在羅東、五結、冬山、蘇澳等區域買一間500萬元的小套房，他算一算「500萬貸款，每個月3萬3，（繳貸款）15年！」

雖然負擔得起百萬房貸，原PO也好奇想問，「租旅館好像很浪費，買房子又有點太誇張了」，實在不該如何是好。大批網友看完文章後，支持買房一派認為，、「買房保值，自己的房子可以種樹裝潢愛怎樣就怎樣，我還可以免費幫你代管，澆花除草整理環境，你要回來之前幫你打掃清潔、床單被套、冰箱裝滿，小孩大了就直接賣掉」、「買間房子，平時沒住時就做民宿，請人來管理」。

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▲返台1個月！留美人夫苦惱「500萬買房or花5萬租旅館」...網神分析（圖／翻攝mobile01）

▲網友兩派神分析！（圖／翻攝mobile01）

至於支持住旅館的網友回應，「我也住宜蘭，但我覺得宜蘭的房子還是太貴了，一年只住一個月的話，還是住旅館或民宿吧」、「一年只回來住一次，這樣的話每次你回來房子都發霉了…回來至少要打掃的一兩天吧？」、「建議租民宿一個月，長租還能打折，原因是你一年才住一個月，剩下11個月你都在國外」、「買房是資產，但要挑好地段才保值，租旅館只是純消費，而且未來通貨膨脹，旅館費用只會越來越高。如果只是每年回來住個20至30天，現在也有民宿或飯店是可以包月出租的（短租），可能比每天住旅館便宜，可以上網多搜尋比較」。

關鍵字：美國宜蘭買房旅館

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