天龍國買新房　全家得不吃不喝28.8年...「只能繼承父母老屋」

▲北市民眾買新房，平均恐得不吃不喝28.8年。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

天龍國購屋悲歌！根據網路平台業者針對全台六都、及新竹縣市的新案價格、及區域家戶可支配所得的調查顯示，想買新房，最難當屬台北市，銷售中新案平均總價中位數，超過3200萬元，民眾需要不吃不喝28.8年，才買得起；而「活得最容易」的，則屬新竹縣，區域新案總價中位數約732萬，民眾不吃不喝7.3年就能晉升「有殼一族」。

買房難，想買新房更難，數字科技（5287）旗下的《591新建案》統計在售新建案總價中位數、與主計處最新家戶可支配所得中位數，計算出六都與新竹縣市新建案房價所得比。該數據顯示，全台買房最難就是台北市，新建案總價中位數約是3253萬元，而家戶可支配所得中位數，為112.8萬元，等於買新房需要約28.8年不吃不喝，《591新建案》總編輯李忠哲指出，「若加上生活必須花費，多數人恐怕一輩子都無法在北市買新房，只能等繼承父母的老屋。」

至於買新房相對輕鬆的區塊，則落在新竹縣，買新房「只要」不吃不喝7.3年。李忠哲說：「該區幅員廣大，有不少地區如新豐、湖口等，推案不少、但房價還落在1字頭，整體新建案總價中位數，則約莫在700多萬元間。再來就是竹科就業人口高收入，平均下來家戶可支配所得，逼近百萬元水平。」另外，如桃園市、新竹市，房價所得比也皆在10年之內，對天龍國子民來說，應是十分羨慕。

令人出乎意料的是，台中、台南及高雄等中南部3大縣市，雖然今年上半年買賣移轉棟數，較去年同期成長5~20%，可嗅出其交易熱度大增，但房價也不是太平易近人。尤其高雄市，新房總價中位數，直逼千萬，但家戶可支配所得，卻僅高於台南市，為調查區域中次低、約85萬元，因此都要超過10年不吃不喝，才能夠一圓買房夢。