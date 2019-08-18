浴室瓶罐乖貼牆上！網見「透明壁貼」狂求關鍵字想買：乾燥地板基本配備

▲原PO原本只是想分享乾燥的浴室地板，沒想到網友全歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人堅持浴室要隨時維持在乾燥通風的狀態，然而若地上擺滿沐浴乳等雜物，清理起來就會多了些阻礙，容易有積水殘留。一名網友在臉書分享自己的沐浴後的清潔習慣，但網友們看到牆上讓瓶罐乖乖貼好的小物後反瘋狂歪樓，紛紛求關鍵字想買。

「有人跟我一樣洗完澡會把浴室拖乾嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己每次洗好澡後，都會先用刮刀把地板的水刮乾淨，再使用拖把把水漬完全清掉，喜歡讓浴室保持乾燥通風的狀態，老人小孩也比較不易滑倒受傷。

貼文一出，不少網友都找到知音，「我還會用電風扇吹乾」、「超不喜歡腳踩到水的感覺」、「我還會連馬桶都洗乾淨」、「每個人洗完澡都必須刮乾XD」。

不過亦有許多網友反而注意到牆上的「透明壁貼」，只見原PO浴室的瓶瓶罐罐都被固定在牆上，可以很清楚看出來每一罐的功能為何；且瓶罐不會堆積在地上，水漬也才能完全被清乾淨，讓大家超好奇此神物為何，「求壁貼」、「請問購買的關鍵字是什麼」。

▲ 沐浴乳掛勾 。（圖／翻攝自東森購物）

原PO隨後表示這小物叫「沐浴乳掛勾（架）」，她使用之後覺得真的很好用又不占空間，而且按壓沐浴乳、洗髮精時，瓶罐也不會因為重力影響掉下來，非常牢固；不少有使用過的網友也大推表示，這掛勾是讓地板角落不積水的「基本配備」，推薦給不喜歡地板亂糟糟的人試試看。

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