901張罰單＝1間豪宅價　大彎北段違規宅遭罰

▲北市府去年針對大彎北段違規商業宅開出901張罰單。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃靖惠／綜合報導
北市中山區大彎北段「商業宅」爭議數十年，周邊多高總價住宅，先前曾有人質疑北市府怠惰，並未依法查辦，今天北市都發局發新聞稿駁斥，大彎北段「商業宅」問題自監察院2016年提糾正後，接著稽查列管1678戶勸導改善，去年12月更開901張罰單，總計金額近7千萬元。
大彎北段商業宅因是商業區、娛樂區，卻蓋住宅大樓違規使用，爭議10年之久，雖然日前市府降低回饋金、拋「就地合法」解套方式，仍被外界質疑怠惰、未依法查辦。
但今天都發局駁斥，經監察院2016年提出糾正，便立即進行稽查列管戶數達1678戶，並同步進行勸導改善，且依違反都市計畫法對建築所有權人開罰，罰鍰從6萬至20萬元，去年底總共寄發901張，限期9個月內改善。
都發局建管科長林玄理說明，大彎北段商業宅違反都市計畫法，去年12月寄出901張罰單，依法裁處建物所有權人第一階段6萬元至20萬元罰鍰、並限期9個月內改善，且分為5個級距，最低罰鍰6萬元15、30坪違規住宅，最高罰鍰20萬元70坪以上違規宅。
他說明，現階段有847案提起訴願，經市府訴委會審議決定駁回，部分已陸續進入行政訴訟階段。