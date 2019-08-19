家門1張通知單「洗水塔」背後藏陰謀　新店哥晚一步超殘念...同行揭破綻

▲原來洗水塔只是個幌子。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市新店區一名網友日前在家門上發現，被貼了一張水塔清洗通知單，家人則說有人逐戶通知，整棟住戶也同意清洗，而抱持懷疑態度的他，極力灌輸這可能是詐騙的手法，不過最後仍晚了一步。有經驗的鄉民也透露正常作業的模式，直言「洗水塔這種東西，會要求現場付的，要嘛超級不專業，要嘛就是詐騙」。

網友日前在PTT新竹板提到，「回家時，門口貼了一張通知，覺得很奇怪，所以詢問了一下家人。說是下午有人來逐戶按門鈴通知明天要洗水塔，然後整棟的人都同意要清洗，而長輩一直覺得是有人找他才會來通知。」

他聽完極度懷疑，同時灌輸這是詐騙手法，但長輩就是聽不進去，所以他退一步說，「沒關係，就讓他來，如果真的是洗水塔那就很好，但記得確認他有真的洗再付錢，因為很久以前就有這種詐騙，要注意一下。」

▲現在清洗水塔的公司，都會附上清洗前後的照片。（圖／本報資料照）

隔天，原po下班後返家，聽家人轉述，果真是騙人的，「聽說有拿工具上去，但根本就沒有洗水塔，但大家還是付錢了，當時長輩不在是我哥先墊的，忘記先提醒我哥是我疏忽了，我一直以為長輩會跟他講，而那個人也堅稱他有洗，因為是小錢家人感覺沒有很在意，不過鄰居已經有報警了」。

網友提醒，「他在我們這棟有收到錢、嚐到甜頭，所以在隔壁棟也貼了通知單，但大家已經知道他是騙人的，有可能會轉移陣地，總之，記得提醒一下家中長輩，這是詐騙別答應阿！」

另外，有經驗的鄉民指出，「洗水塔這種東西，幾乎都是講好先付或事後驗收再付，我不管家裡、朋友家、公司，都沒有遇要現場付的，會這樣要求的，要嘛超級不專業，要嘛就是詐騙，而且現在洗水塔都會附加清洗前後照片，整棟同意要洗也不會一戶一戶收錢，都是由大樓代表接洽統一收繳。」

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