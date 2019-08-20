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老舊冷氣一開噴出10隻↑「飛天大蟑螂」　網全看傻！他冷靜曝處理方式

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▲▼冷氣。（圖／資料照）

▲冷氣堪稱是台灣夏季的民生必需品。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣炎熱的夏天冷氣是必備用品，不過對廣大租屋族來說，電器的清潔常需要仰賴房東，經年累月的使用成了恐怖蟲類孳生的溫床。就有網友提到，他多次親眼目睹大隻的飛天蟑螂從小套房的冷氣機口中飛出，剎那間只感到絕望，甚至有人分享曾看見一口氣噴出10隻以上的地獄場面。

網友19日在PTT發文，提到租屋處小套房安裝的是分離式冷氣，沒想到入住後陸續體驗了「大蟑螂噴出」的恐怖景象。去年7月噴出1隻，今年7月2隻、8月1隻，而且都是發生在週末外出2天不在家，回家一打開冷氣，就能聽見可怕的窸窸窣窣聲，「然後就看到大強從冷氣風口噴出來......」。

「不想再過著每次回家開冷氣都要提心吊膽的日子」，她說平時會在房間用電鍋煮食物，房間有使用一點絕防蟑，浴室排水孔用可關閉式的，只偶爾出現零星德國小蟑螂，除了冷氣外沒在房間看過大蟑螂。女網友相當心累，不解為什麼小強會從冷氣中跑出來，也不知道該怎麼防堵。

該篇文章釣出殺蟑達人專業回應，他過去也遇過類似奇事，同樣是發生在夏天，加上舊冷氣有一段時間沒清洗，然後某天半夜突然聽到冷氣口一直有沙沙聲，「接著就是幾十隻蟑螂從冷氣裡面飛出來，滿客廳的飛天蟑螂，還是大隻的成蟲！」

▲▼清洗冷氣,冷氣保養,空調系統清洗,冷氣發霉,過敏,塵螨,冷氣濾網,夏天。（圖／記者姜國輝攝）

▲想要根絕小強亂舞，定期的冷氣清潔不能少。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者姜國輝攝）

由於時間晚了全家都睡去，他不醒驚擾家人，於是就拿起殺蟲劑走到冷氣下方先把出風口的部分噴過一遍，再把客廳的空間都噴灑過一遍，同時把大門關上回到房間關門等一段時間，半小時後再打開大門通風把滿地屍體掃一掃，「其實看到飛天蟑螂不用太驚慌，1、2隻的話拿個拖鞋還報紙打一下，再不然拿藥噴一下就完了！」

不過他提醒，最重要的事是後續清潔，因為蟑螂什麼東西都吃，所以老舊冷氣就是蟑螂的最愛藏匿的地方之一，裡面髒又窄，適合生存和繁殖，只有定期清乾淨才能一勞永逸，「差不多就這樣，蟑螂其實不可怕，就當成一般的打掃，用平常心去面對就可以了。」

文章貼出後才發現許多網友有同樣的困擾，也令不少看客嚇壞了，「好可怕嘔嘔嘔嘔嘔，叫房東來處理啊」、「我是男生但我超怕蟑螂，遇到10幾隻在飛我可能會瘋掉」、「我有遇過，天天下班回家開冷氣都噴」、「有夠恐怖的場景，無法想像」、「蟑螂住冷氣啊，快打開來看看他們全家」、「噴過一次以後開冷氣真的會有陰影」。

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關鍵字：PTT飛天蟑螂

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