ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

周昆立／都更案不開工、建商倒閉　老屋重生困境重重

▲▼0403花蓮強震受損最為嚴重的天王星大樓拆除作業一再延後，圖為天王星大樓空拍鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲0403花蓮大地震至今餘震不斷，圖為天王星大樓空拍鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／元宏不動產加值服務平台創辦人 周昆立

0403花蓮大地震至今餘震不斷，不僅政府心急想推動都更，許多擁有老屋、擔心房屋耐震力不足的屋主，也紛紛開始評估房屋是否該進行都更。不過，老屋都更真能順利推動嗎？

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

根據中華民國統計資訊網資料可發現，近5年與蓋房子相關的營造工程與常用類別的指數全面大漲，5年來普遍漲幅2~3成，在近年缺工、料漲的環境下，現在想都更似乎真的不是那麼容易。

對此，筆者認為，近年蓋房子所需的土地、各種原料、人工以及管銷成本等，幾乎樣樣大漲，光以營造工程的成本來說，近5年成本上漲2~3成，原本1坪20萬元可以蓋大樓，現在都要1坪要25萬元，甚至更高，在每坪成本多5萬元的狀態下，一個總銷5000坪的案子，蓋房成本就要多出2.5億元。

▲▼ 延壽國宅都更 。（圖／記者項瀚攝）

▲近年蓋房子所需的土地、各種原料、人工以及管銷成本等，幾乎樣樣大漲，光以營造工程的成本來說，近5年成本上漲2~3成。（圖／資料照）

不僅蓋房者的毛利被壓縮，一般財力較差的都更實施者或中小型建商蓋房壓力更是大，也難怪都更案不容易推動。台灣目前屋齡30年以上老屋佔住宅存量比重超過5成，人口密集的首都台北，老屋比重甚至超過7成。面對如今地震頻繁、強震頻現的台灣，老屋抗震力不足所導致的居住安全疑慮，真的需要眾人加以重視。

近年政府積極推動都更，也提供優惠貸款、容積獎勵等措施，但這幾年營建成本大增，加上房價漲勢已開始大幅趨緩，也讓都更推動增加許多難度。如今市場中有不少危老、都更案審核通過不開工，甚至放到失效，這幾年還有建商倒閉、跑路，市場出現不少爛尾樓，這些都是目前都更推動上面臨的困境，一旦老屋無法都更，就無法化解面對大地震來臨時的風險。

▲▼台北房市,台北鳥瞰,台北市房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲如今面對地震威脅來說，藉由「耐震設計」爭取政府的容積獎勵，是目前民眾可以特別關注的。（圖／資料照）

現在如果要推動都更「把餅做大」，讓建案價值更高，可以抵銷成本增加的衝擊，可能是重要的關鍵。以如今面對地震威脅來說，藉由「耐震設計」爭取政府的容積獎勵，是目前民眾可以特別關注的，因為，重建後的房子耐震性能提升，居住安全就會有保障。

▲▼元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立 。（圖／業者提供）

▲元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立認為近年火熱的危老都更核准案就可發現，很多實施者都會瞄準了「耐震設計」與「綠建築」。（圖／業者提供）

而且，還會因為容積獎勵而有更大價值，甚至因為耐震而更好賣。觀察近年火熱的危老都更核准案就可發現，很多實施者都會瞄準了「耐震設計」與「綠建築」等2大項，來替爭取容積獎勵。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「被告」案例曝

►周昆立小檔案

◎現職:元宏不動產加值服務平台 創辦人

◎學經歷:中央大學數理統計學系畢業、北科大EMBA資財、業界知名「謄本達人」

◎專長:地籍富數據分析應用

關鍵字：花蓮地震老屋都更耐震設計建築成本都更困境

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他買房才驚覺「7成鄰居都老人」！地點曝光　PTT苦笑：很正常

許多年輕人北漂到台北市打拚，尤其信義區和大安區被視為最精華的地段。但一名網友表示，前陣子在大安區買房，發現大多數的鄰居都是長者，年輕人相對比較少，好奇「台北市年輕人少到爆？」文章曝光後，不少人表示「正常啊，就年輕人買不起北市精華區」。

7小時前

高雄第四座產業園區有譜　一查周邊還有3字頭房價

高雄積極產業轉型，除台積電確定落腳的楠梓產業園區、施工中的橋頭科學園區，以及原有的南科路竹外，高雄將迎來第4個科學園區，位於岡山高醫站生活圈的「白埔科學園區」正報編中，周邊還有3字頭價格。

9小時前

一表看七都「買房難度」5年變化　台南壓力增加最多

台灣房價攀升快速，薪資成長往往跟不上房價漲幅，統計壓力最大的台北市房貸負擔占比竟達薪資的1.47倍。而觀察這5年變化，台南買房難度加劇，房貸負擔占比5年間增長幅度達16%，為七都之首。

11小時前

北高雄人超期待！統一超砸7億打造購物廣場　2028年完工營運

高雄市長陳其邁任內首件公有市場用地BOT成功開發案例，「灣市38BOT案」，昨(26日)與統一超商正式簽約。統一超商投資超過7億元，在全國最大里福山里興建「悠活生活廣場」，將引入統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，預期將帶動北高雄榮總一帶生活機能，預計2028年完工營運。

13小時前

地震＋交屋潮帶動　台中驗屋需求有感增3成

連續的花蓮強震，不僅造成房屋毀損及人員傷亡，更使得全台民眾恐慌：擔心所住房屋是否穩固，或有造成結構損害？驗屋業者表示：近期接獲的委託已暴增3成！另外也有「全屋整裝」業者也主動出擊，把「驗屋」納入服務項目。

13小時前

屏南快速公路核定　恆春、潮州受惠最大

號稱有生之年系列的「屏南快速公路」終於有新進展，目前全案已核定，規劃自竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里。專家表示，經過路線以恆春、潮州交易量最大，均價也達千萬元。

14小時前

餘震好多「怕家具被震倒」　消防署列8幫手：好好固定住

4月3日發生地震後，餘震不斷，今（27）日凌晨2時21分、2時49分又分別發生芮氏規模6.1和5.8地震，震央皆在花蓮。地震讓各地民眾有感，若擔心家中家具因搖晃掉落，消防署先前曾建議使用家具固定器具固定，像是利用L型金屬零件及螺絲將家具固定在牆壁上，以避免翻倒、掉落或移動。

14小時前

台積電員工「團購買房」　在地人撲空哀號！內行嘆：台中、竹南也是

台積電設廠進駐高雄，帶動當地房市的熱潮。一名網友就說，最近在高雄看了10幾個建案，沒想到很多房子都被訂走了，且購買者大多都是台積電員工，讓他相當無奈，哀號「能不能留給在地人？」文章曝光後，不少知情人透露「這是真的！台中某建案也有好幾層被買走」、「竹南頭份也是，都挑不到房子了」。

14小時前

周昆立／都更案不開工、建商倒閉　老屋重生困境重重

0403花蓮大地震至今餘震不斷，不僅政府心急想推動都更，許多擁有老屋、擔心房屋耐震力不足的屋主，也紛紛開始評估房屋是否該進行都更。不過，老屋都更真能順利推動嗎？

15小時前

403強震過近1個月「餘震仍狂搖」…房價可能下跌？專家曝解答

4月3日發生規模7.2強震後，至今台灣仍頻繁發生有感地震。就有網友好奇，現在地震如此頻繁，尤其住在高樓的人感受倍增，好奇房價是否會下跌？也有想在花蓮置產的人，相當關注當地房價是否受影響。對此，信義房屋專家表示，多少還是會影響，不過影響程度沒有想像中大。

15小時前

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

讀者迴響

熱門新聞

屏南快速公路核定　恆春、潮州受..

買房驚覺「7成鄰居都老人」！地..

斗六荒廢20年婦產科欲售500..

自售房2周「都沒人出價」心累！..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

台積電員工「團購買房」　在地人..

台中OL想住舒適　租金1.2萬..

他怕浴室潮濕「想抽風機開整晚」..

預售屋條件很讚藏「1硬傷」還要..

強震過近1個月「餘震仍狂搖」…..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房驚覺「7成鄰居都老人」！地..

高雄第四座產業園區有譜　一查周..

一表看七都「買房難度」5年變化..

北高雄人超期待！統一超砸7億打..

地震＋交屋潮帶動　台中驗屋需求..

屏南快速公路核定　恆春、潮州受..

餘震好多「怕家具被震倒」　消防..

台積電員工「團購買房」　在地人..

周昆立／都更案不開工、建商倒閉..

強震過近1個月「餘震仍狂搖」…..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366