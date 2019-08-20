殯儀館附近你敢住嗎？沒禁沒忌　雙北這2區買房省1成

▲台北市第一殯儀館周邊住宅均價，2019年54.86萬元。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

現在正值鬼月，民眾過去多對殯儀館視為嫌惡設施，買房時都不予考慮，但對於預算有限、較無禁忌的民眾，可以反其道而行，通常殯儀館周邊房價會低於行情3~10%左右，可以利用這樣的優勢找到高CP值住宅。

中信房屋根據內部資料與實價資料，統計雙北市公立殯儀館周邊住宅，2017年與現今相比，新北市立殯儀館周邊住宅均價，2年間由每坪33.51萬元，成長至37.11萬元，漲幅甚至較板橋住宅，高出2.59%。

而台北市立第一殯儀館周邊住宅均價，則從2017年每坪57.53萬元，跌至2019年54.86萬元，跌幅4.6%。中信房屋研展室副理張漢超表示，這2年中山區房價雖呈現些微起伏波動，但以產品型態區隔，在北市一殯周邊選擇公寓產品較為抗跌，對於偏好台北市門牌、又想找到相對划算的價格，在北市一殯周邊置產也算是一種超值的選擇。

張漢超指出，殯儀館周邊房價行情會通常低於一般行情3~10%左右，因此對於置產預算有限、較無禁忌的民眾，反而較可以利用這樣的優勢找到CP值較高的住宅，這也是周邊交易仍能維持一定量能的主因。

不過張漢超提醒，在置產前還是要注意環境，是否真能符合個人生活品質的要求。有房貸需求的民眾，也要預先考量，銀行可能會因這類嫌惡設施，而給予較低的鑑價，恐買到便宜好屋之餘，卻徒增自己的資金壓力。