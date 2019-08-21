自助洗衣店正夯！他計畫「醫院附近開1間」　一票人想創業...成本利潤曝光

▲現在自助洗衣店越來越多。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

近年來，自助洗衣店遍地開花，由於省去人事成本，成了許多人的創業首選。一名網友打算在醫院附近開一間，於是發文請益相關預算及利潤，同時不少人也十分感興趣；然而，現實卻沒有想像的美好，過來人就直言，目前為止是賠錢。

網友在論壇「mobile01」提到，想開一間自助洗衣店，蓋在自家土地上，附近有醫院，也有蠻多大型社區，「請問預算大概要多少？利潤好嗎？這樣開得起來嗎？希望有開過的老板或是大大可以分享一下。」

許多人和原po一樣，有意開自助洗衣店，認為這是一波商機。就有網友分享朋友的例子，表示一般店面的話，設備+水電管路施工+裝潢，落在200萬-250萬之間，不過還是得看坪數大小及設備多寡，他話鋒一轉，拿手搖飲店作比較，「加盟飲料店的金額差不多這樣，但要請員工，水電費也比洗衣店高很多，員工薪水不是很大的問題，穩定度才是我們這種小額創業最大的麻煩。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

而po文也釣出洗衣店老闆，開在新北市的他是自家店面，成本、機器、裝潢、瓦斯，一共花260萬，5月跟6月平均月營業額為3萬5，扣除水電瓦斯約5千，再扣給家裡的房租2萬，淨利約1萬，「其實不好賺，看冬天營收如何 ，不然扣除折舊實際上應該是賠錢。」

另外，熱心網友不忘提醒，噪音問題是一大關鍵，「人的問題先打點好，錢是其次，洗衣店百萬一口氣投下去，換來隔壁住戶沒完沒了的檢舉抗議，甚至搞破壞，那生意不用做了」、「自助洗衣有長時間低頻噪音，先調查附近會吵到誰，免得被檢舉」。

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