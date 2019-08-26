高雄人口最多區之養成！總價800萬買3房　成屋預售都搶手

▲鳳山的華鳳特區建案熱銷，「棋琴文華苑」開賣3個月就賣出5成。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

鳳山區是高雄人口最多的行政區，加上緊鄰原高雄市，購屋需求一直也是高雄最熱絡的行政區之一，例如自辦重劃區「華鳳特區」就是購屋熱區，不僅成屋賣到缺貨，預售案也寫下佳績，有建案3個月就賣了一半，也有建案開案當天就賣出5戶。房仲業者更指出，華鳳由於生活機能提升，近6年房價已大漲5成。

鳳山的華鳳特區是高雄市的購屋熱區之一，該重劃區位於鳳山東側，並緊鄰鳳山最熱門的文山特區，信義房屋鳳山建國店主任劉純文表示，華鳳特區之所以吸引首購族就是因為房價較親民，總價800萬元內有機會可以買到3房平車的物件，加上近年生活機能逐漸擴充，便利性也增加不少。劉純文指出，該區段5~6年前房價每坪約12萬元，但近期已經成交到每坪18萬元，房價6年內上漲約5成。

華鳳特區建案熱賣從銷售數字也能看得出來，預售案「棋琴文華苑」開賣迄今3個月已銷售5成，該案專案經理沈太淵表示，華鳳特區已經賣到幾乎無案可賣，「棋琴文華苑」預計明年3月可以拿到使用執照，將是目前華鳳特區最接近成屋的建案，規劃21~39坪產品，開價每坪19~22萬元。

▲華友聯集團預售案「森之道」昨天正式開賣，單日賣出5戶。（圖／業者提供）

而華友聯集團旗下的「森粼」只剩6戶就完銷，該公司另1場預售案「森之道」則是昨天正式公開，全案共114戶、總銷8.6億元，專案經理李佼世表示，該案規劃28~31坪的2房以及35~37坪的3房，開價每坪23~25萬元更是區域最高，但民眾仍然買單，當天就賣出5戶。