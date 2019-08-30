大巨蛋模擬疏散「當機說」　遠雄暗指外行下指導棋「沒完沒了」

▲大巨蛋審查再惹事端。（圖／秦慧珠提供）

記者詹宜軒／台北報導

大巨蛋審查到底能不能放水？議員激辯，也引發台北市長柯文哲，今日脫口而出：「生雞蛋沒有、放雞屎有。」強調議員不應只有罵，也應該提供解決方案。而針對議員提出「當機說」，遠雄企業團發言人楊舜欽表示：「動態模擬是絕對專業，審查委員對參數不熟悉，設定的情境互斥，我們早就說明可能結果。」並認為委員執意進行，造成其中2種情境模擬無法完成，並非遠雄不配合。

楊舜欽指出，本次審查議題在於模擬人數及參數設定，審查委員要求2種速度、3種情境，共6種模組，遠雄照單全收，「但動態模擬是絕對專業，委員因為對參數不熟，所設定的情境參數造成互斥，遠雄團隊在模擬前，就說明可能結果。委員執意進行，造成參數互斥，而無法完成其中兩種情境模擬。並非我們不配合。」

楊舜欽也透露，「人流疏散的模擬條件，從先前7項基準，然人流速率從每秒疏散速率1.2公尺、又改為0.6公尺，接著調整內定參數。全部做完後，又質疑軟體版權，現在還要求找英國格林威治大學軟體團隊，真的是沒完沒了。」

楊舜欽說，審查是高度專業，結果審查過程任憑個人意見，就可以阻撓議事進行，完全沒有專業討論，「一下有人要求現場會勘、一下又說要把卸任的委員重聘，還有人說，再重新找一套軟體模擬。接下來還是希望，進行符合法規的審議程序，用數據表達、讓專業說話。」

▼遠雄企業團發言人楊舜欽認為，審議程序應讓專業說話。（圖／資料照片）