便利商店帶頭投資高雄　全家＋洗衣店之後...「Big7大七」也要來了

▲亞洲新灣區公共建設多，吸引不少廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

這2天到底有沒有人進來高雄投資吵得沸沸揚揚，高雄市經發局甚至還特別發新聞稿澄清，但實際上近期確實有不少店家進駐高雄，有的是全新進駐的店家，有的則是原有店舖繼續展店。房仲業者指出，高雄既有的穩定人口和消費力道，是吸引店家進駐或展店的原因。

雖然高雄被形容為「又老又窮」，但是不可否認的是這個城市擁有277.3萬人，而其中約有260萬人口是扎實的常態人口，在台灣是人口第3多的城市。信義房屋高一區協理陳毓禮表示，店家會進駐看的就是消費力，高雄經歷了工業轉型，北漂青年開始有回流跡象，讓未來高雄中、長期人口成長看好，外部廠商因此願意進來投資。

▲7-ELEVEN的「Big7大七」本月將進駐高雄。（圖／記者陳建宇攝）

舉例來說，知名餐飲品牌吉野家就在高雄一口氣新開3家店，日前全家便利商店也在高雄開出首家大坪數的複合店，7-ELEVEN也不示弱，9月也將開高雄第1家、全台第4家的「Big7大七」。甚至，據傳10月漢堡王也將重回高雄展店。

高雄新開的不只是店舖，商場也陸續出現，7月位於大順路的「悦誠廣場」開幕，主打社區型百貨商場，而與台鐵共構的捷運高雄車站永久站10月將有「高捷R11商場」進駐。另外義联集團的「義享天地」則預計明年春天開幕。

▲亞洲新灣區將成高雄另一個門戶，因此有許多飯店將進駐。（圖／記者陳建宇攝）

商場之外，飯店也是廠商投資高雄的重點項目，包含位於義享天地的高雄萬豪酒店、總圖二期的飯店、「遠雄THE ONE」內的遠雄悅來飯店，以及日商大和房屋工業將投資興建的日系飯店等。

陳毓禮指出，廠商投資高雄主要鎖定南、北高雄的重點區段。以南高雄為例，亞洲新灣區和愛河沿線就是最多廠商聚集的地方，陳毓禮表示，亞洲新灣區因為公共建設聚集，未來將有港埠旅運中心、流行音樂中心等建設將完成，可吸引許多觀光客，加上愛河也是高雄的觀光地標，因此如飯店業或商場都會鎖定南高雄。

另外，南高雄雖然年輕人少，但居住族群具有雄厚的消費力，因此像南高雄的百貨公司都改走「精品百貨」路線，以高單價商品為訴求。

▲漢神巨蛋周邊未來20年仍將是北高百貨重心。（圖／記者陳建宇攝）

廠商投資北高雄則專注在凹子底到高鐵左營站這之間，包括美術館特定區也有不少商家進駐。陳毓禮表示，從凹子底到高鐵左營站這個區間也許是北高雄未來20年百貨的重心，也是年輕族群集中的區段，廠商進駐都會以這裡作為首選。