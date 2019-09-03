ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

便利商店帶頭投資高雄　全家＋洗衣店之後...「Big7大七」也要來了

ETtoday房產雲

▲▼ 高雄廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

▲亞洲新灣區公共建設多，吸引不少廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

這2天到底有沒有人進來高雄投資吵得沸沸揚揚，高雄市經發局甚至還特別發新聞稿澄清，但實際上近期確實有不少店家進駐高雄，有的是全新進駐的店家，有的則是原有店舖繼續展店。房仲業者指出，高雄既有的穩定人口和消費力道，是吸引店家進駐或展店的原因。

雖然高雄被形容為「又老又窮」，但是不可否認的是這個城市擁有277.3萬人，而其中約有260萬人口是扎實的常態人口，在台灣是人口第3多的城市。信義房屋高一區協理陳毓禮表示，店家會進駐看的就是消費力，高雄經歷了工業轉型，北漂青年開始有回流跡象，讓未來高雄中、長期人口成長看好，外部廠商因此願意進來投資。

▲▼ 高雄廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

▲7-ELEVEN的「Big7大七」本月將進駐高雄。（圖／記者陳建宇攝）

舉例來說，知名餐飲品牌吉野家就在高雄一口氣新開3家店，日前全家便利商店也在高雄開出首家大坪數的複合店，7-ELEVEN也不示弱，9月也將開高雄第1家、全台第4家的「Big7大七」。甚至，據傳10月漢堡王也將重回高雄展店。

高雄新開的不只是店舖，商場也陸續出現，7月位於大順路的「悦誠廣場」開幕，主打社區型百貨商場，而與台鐵共構的捷運高雄車站永久站10月將有「高捷R11商場」進駐。另外義联集團的「義享天地」則預計明年春天開幕。

▲▼ 高雄廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

▲亞洲新灣區將成高雄另一個門戶，因此有許多飯店將進駐。（圖／記者陳建宇攝）

商場之外，飯店也是廠商投資高雄的重點項目，包含位於義享天地的高雄萬豪酒店、總圖二期的飯店、「遠雄THE ONE」內的遠雄悅來飯店，以及日商大和房屋工業將投資興建的日系飯店等。

陳毓禮指出，廠商投資高雄主要鎖定南、北高雄的重點區段。以南高雄為例，亞洲新灣區和愛河沿線就是最多廠商聚集的地方，陳毓禮表示，亞洲新灣區因為公共建設聚集，未來將有港埠旅運中心、流行音樂中心等建設將完成，可吸引許多觀光客，加上愛河也是高雄的觀光地標，因此如飯店業或商場都會鎖定南高雄。

另外，南高雄雖然年輕人少，但居住族群具有雄厚的消費力，因此像南高雄的百貨公司都改走「精品百貨」路線，以高單價商品為訴求。

▲▼ 高雄廠商進駐。（圖／記者陳建宇攝）

▲漢神巨蛋周邊未來20年仍將是北高百貨重心。（圖／記者陳建宇攝）

廠商投資北高雄則專注在凹子底到高鐵左營站這之間，包括美術館特定區也有不少商家進駐。陳毓禮表示，從凹子底到高鐵左營站這個區間也許是北高雄未來20年百貨的重心，也是年輕族群集中的區段，廠商進駐都會以這裡作為首選。

關鍵字：高雄開店展店人口Big7飯店餐飲亞洲新灣區愛河凹子底美術館漢神巨蛋高鐵

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一位難求！超唯美南法咖啡館在桃園　單品拿鐵濃郁喝得到果香

桃園最新聚會好去處Jo’s Corner Café，座落於桃園市區歐風的角落咖啡館，Jo’s Corner Café充滿濃郁的異國風情，相約姐妹來這午茶約會，感覺就好浪漫呀。Jo’s Corner Café戶外佈景唯美又好拍，入館小坐再來杯咖啡，讓悠閒的午後更愜意。

2小時前

外酥、咬下噴肉汁！台北彩色雞排有6種口味　還有巨無霸漢堡

第一次知道這家『赤雞雞排』時，還原本是以為來自於外縣市的知名品牌，後來才曉得是個年輕人的創業之作！他花費長時間去研究製作口味，推出了六種不口風格的炸雞排讓饕客品嚐。而且，除了外帶外送服務之外，還有提供了內用區與多項餐點，讓來此不單是吃雞排，也可以品嚐到更多樣的變化內容～

4小時前

三杯中卷超開胃！新竹必吃熱炒　還有豬油拌飯、冰淇淋免費吃

新竹竹北美食聚會，萍子推薦海水屋東元店stir fry restaurant，海水屋分店粉多間，這間位竹北東元醫院附近美食餐廳推薦，周邊有付費停車費好停車，走平價在地台式快炒，菜色多元種類多，生猛海鮮都有，價格實惠，店內豬油拌飯、白飯、冰淇淋吃到飽。

21小時前

烤生蠔多汁鮮美！屏東必吃現撈活海鮮　還有奶油蝦超涮嘴

六少爺海鮮燒烤，賣的餐點也更豐富多元，保留現撈現殺的泰國蝦料理，但更多了不同的熱炒及燒烤串料理，要蒸、要烤、要煮、要炒樣樣都有！餐點選擇變多了，但不變的還是這裡的海產新鮮程度！樣樣都是新鮮活體，上一秒水裡游，下一秒鍋裡煮，新鮮無時差！準時送上桌！要聚餐最適合選這種熱炒料理店了！

23小時前

錯過等明年！台中百年太陽餅老店　推出珍奶口味、菠蘿蛋黃酥

老字號台中太陽餅百年老店「一福堂百年餅店」，繼去年中秋禮盒團購超夯的菠蘿蛋黃酥，今年又新推出新口味：代表台中的珍珠奶茶太陽餅！菠蘿蛋黃酥每天手工現烤，8月底前訂購有優惠只要299元（可先預約9月取貨），一年當中只有中秋節獨賣錯過等明年，想吃的朋友動作要快。

9/2 12:00

天天客滿！台中招牌涼麵必加辣芥末　還有料多餛飩湯只要30元

夏天除了吃冰解熱，偶爾吃吃涼麵真的是消暑又開胃的救星啊！隱藏在篤行路這家【董媽涼麵】在口袋名單裡隱藏許久，但其實只是我太晚發現，在地已經開了多少年我倒是不太清楚，可是來了幾次生意都非常好。

9/2 10:00

邊吃鍋邊唱歌！新北浮誇會館有包廂+卡拉OK　還有超鮮生魚片

整體來說，雖然沒吃完我就因為有事先離開，但依然覺得純就CP值來說，就算大老遠跑到五股來都非常值得，有機會我們小虎吃貨團也一定要來開個團，帶大家來品嚐這霸氣豪華的一餐。

9/1 17:00

新竹人激推！超人氣古早味紅糟肉圓　外皮Q彈、內餡多汁

每次看到Gary為了吃肉圓搭高鐵到新竹吃小吃，為的是這從小吃到大到『竹蓮肉圓』，距離新竹火車站大約1公里左右，通常都是在地人會前往居多的新竹在地美食，純手工包製的紅糟肉圓，需先蒸過再油泡的調理方式，再加上自製的醬料，真的是吃了會令人回味再三。

9/1 15:00

泡芙會爆漿！高雄平價甜點店　還有布丁塔、提拉米蘇超邪惡

巧遇手工甜點是一家開在鳳山火車站旁的創意甜點店，鄰近曹公圳可以散步吃甜甜！老闆因為熱愛甜點，自行研發多種品項，嚴選食材並且堅持當日現做，不添加防腐劑，搭配減糖烘焙吃起來比較爽口不膩，每一種平價甜食都是限量供應，完全滿足螞蟻人的甜食胃。

9/1 12:00

日本A5和牛免費吃！台北超狂居酒屋　還有招牌生牛肉壽司捲

位於捷運南京復興站附近的爍場串燒‧夜食，是知名丼飯店初牛經營的新品牌，主廚不僅來頭不小，曾在三井上引水產工作好幾年，店裡最近還推出了中秋節前「鹿兒島A5和牛免費贈送」活動，CP值又高又划算，企圖在餐飲市場上打出屬於自己的一片天。

9/1 10:00

投資型vs自用型 2019房市是誰的主場?｜20190225雲端最有錢第6集 邱沁宜｜房市 投資｜顏炳立 李文雄 朱紀中

讀者迴響

熱門新聞

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸..

買房選新竹還是竹北？網一致推薦..

高雄大八飯店買主曝　下週進駐經..

傳統家具店誰在去？　他激推IK..

他冷氣1年沒清飄霉味：滿滿灰塵..

女友驚見200cm最強禮物　網..

空頭總司令張金鶚不改大砲！續批..

沒對外窗很潮濕！網：這間裝OO..

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

工廠「吵到午夜」他嘆沒轍…網獻..

ETtoday房產雲

最新新聞more

淡海輕軌駛入淡水老街　居民怒嗆..

北漂男想換環境「淡水vs士林」..

便利商店帶頭投資高雄　全家＋洗..

八里關注度超低　網揭真相：很陰

超高CP值！老宅改造成北歐工業..

中國大媽擠破的好市多　全台這家..

工廠「吵到午夜」他嘆沒轍…網獻..

不甩帶頭買房說！張金鶚迷這收藏..

空頭總司令張金鶚不改大砲！續批..

高雄大八飯店買主曝　下週進駐經..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366