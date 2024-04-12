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妹子靠自己買房「要讓家人知道嗎？」　一票網搖頭：不會講

▲▼ 台北豪宅,台北鳥瞰,台北房市,台北房產,台北違建,台北鐵皮屋,台北頂加,台北101,101大樓,台北信義 。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO買房後很猶豫要不要告訴家人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭卉寧／綜合報導

「買房會讓家人知道嗎？」一名女網友指出，去年買了一間預售屋，頭期款、貸款都是靠自己，但到現在都還沒告知家人已買房，因此每當長輩提到買房話題時，都很猶豫要不要坦承。貼文曝光後，大部分網友都認為沒必要說，「怕長輩煞！」

原PO在Dcard發文表示，去年衝動之下簽了一間預售屋，從頭期款到後續貸款都靠自己，沒有後援，預計2年後才會交屋，但都還沒讓家人知道，因此每次當家人提起買房話題，或說哪個親戚小孩買房時，都很猶豫要不要坦承，「想請問各位前輩買房都是什麼時候讓周邊的人知道呢？」

對此，有部分網友表示，買前或交屋後就會告訴家人，「我是買完才說」、「買前告知要買房而已」、「已裝潢到快尾聲才講」、「看屋時就講了，我覺得沒什麼好隱瞞的」、「我第一次買房是下訂後就說了，親友都包紅包給我，收了50多萬，爽死」、「預售屋下訂快一年了完全沒提過，打算交屋要遷戶口了再說」。

但也有一派人認為，沒必要特別跟長輩說，「千萬別說，長輩煞」、「已交屋，但沒講，資金全程靠自己賺」、「我買完漲了再賣掉，都沒跟家人說過」、「不會講，尤其是那種愛比較的，全靠自己就對自己負責就可以了」、「看你對家人的認知，聽起來會猶豫要不要講的話，那最好不要講，我自己也獨力買了，打算可以的話家人一輩子也不知道」。

關鍵字：Dcard買房預售屋長輩煞貸款

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