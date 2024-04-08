房市多空交戰該出手嗎？　專家勸買家想清一件事

▲新青安貸款助攻房市，不只是中古市場，也連帶推升新建案成交量。(圖／鏡週刊提供，下同)

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雖然房市不斷傳來建案熱銷訊息，但仍然呈現多空交戰格局，自住客今年到底該不該進場買房？專家有不同見解。

吉家網董事長、房仲公會全國聯合會榮譽理事長李同榮認為，今年房市交易量確會略增，但房價並不會如業界樂觀預期地持續上漲，他預期上半年表現較佳，520新政府上任後，在地緣政治與兩岸貿易大戰不利因素影響，下半年房市變數增多。

李同榮指出，下半年在市場經濟基本面不佳、技術面高檔偏空、供給面餘屋存量過多等不利因素，房市表現不會太好，不過相信新政府仍會透過新政策刺激剛性需求，因此市場也不致太過悲觀，整體房市將呈現「以盤代跌、價盤量溫」走勢。

政大地政系教授孫振義同樣認為520會是一個分水嶺，在這之前，政策影響因素減緩，除了象徵性大於實質影響力的囤房稅2.0外，許多政府官員在交接階段不會再推出驚天地泣鬼神的政策，加上去年上路的新青安對房市發揮送暖作用，上半年市場信心仍相當足夠，看不到房價下修的理由與格局，「不過下半年受新政府政策未明，以及國際局勢變化等因素，確實存在變數。」

「房市現在位於一個要上不上、要下不下的轉折點，簡單來說，房市體感溫度是熱的，但它不再是全面發熱，譬如豪宅就很冷，中古屋也一樣，有些買方開始回神，認為價格實在太高。」住商不動產企研室執行總監徐佳馨透露，以中古市場來說，去年下半年買氣開始好轉，但仍未恢復到疫後那段期間。

「過去一個案件丟到市場，平均80多天成交，到2022年中拉長至約110天，最慘時達120天，目前已經回穩至90多天。」不過她也坦言，個案狀況差距極大。

看多、看空者各有理，但節節上升的房價究竟有多少人能夠買單？對此，多數專家一致認為，只要是自住需求，無需考慮過多，「房市跌大家買、跌跌不休沒人敢買。」徐佳馨打趣地說，應該問自己認為房價會跌多少？會跌2成嗎？若答案是否定，那為何不現在買？

孫振義則建議，自住需求者應該慢慢看，不用急著出手，唯有當喜歡的物件超過一半陸續被買走，此時出手日後不大會賠錢，唯一要注意的是慎選購屋區域，別挑日後難脫手的物件，「自住客買房不要期待房市大規模下修。」

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