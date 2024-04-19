63K男存錢4年嘆「連2成頭期都不到」！網一看愣：可看房了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

房價太高要怎麼存錢才買得起？一名30歲網友透露，從剛出社會一路爬到現在，月薪終於升到63K，也戒掉賭博的壞習慣，可是努力存了4年，還是買不起房子，甚至連2成頭期款都不到，直呼「真的很沮喪」，現在只能不斷說服自己還不夠努力。但不少人看到他的資產，表示「可以開始看房了！」

原PO在Dcard發文表示，24歲出社會時月薪才3.6萬，一路慢慢爬，現在月薪終於有6.3萬，卻發現成家立業還是遙不可及，不禁感嘆「存了好幾年還是買不起房」。

原PO透露，自己平時沒有很省吃儉用，每個月娛樂費約4、5千元，加上房租和水電費至少1.5萬元，加上過去有賭博習慣，每個月都是月光族。戒賭之後才開始認命存錢，並在台股噴發時去借信貸，幸運將50萬賺到120萬，現在財力約是170萬上下，可惜連2成頭期款都無法負擔。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



原PO也說，每次問身邊朋友是如何買房，不外乎都是父母幫忙付頭期款，或是雙薪家庭一起負擔，「一想到4年前就以買房為目標，從零開始戒菸戒賭慢慢存錢，沒想到4年過去了，我買得起跟買不起的東西還是跟4年前一樣，真的很沮喪」，只能繼續努力打拚，更嘆「我只是想要有個安定安全的家，不想再被房東趕來趕去」。

但不少人認為，「170萬可以開始看房了啦，還是你非得買台北三房不可啊？」「你頭期款夠，真的想買已經可以買了，我父母年輕時單薪買房也是先從郊區矮破小開始慢慢換大」、「有170萬不錯了啦，有人連17萬都沒有呢，如果看便宜一點的房子，頭期款就夠了，不要好高騖遠」。