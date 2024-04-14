樓下鄰裝球閥「截斷排水管」！租客被逼搬家　房東崩潰提告

▲白男將樓上鄰居的排水管截斷，導致生活廢水無法排除。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名詹姓男子控訴，他將其名下房屋出租後，樓下鄰居白男因不滿承租人發出噪音，竟持水電工具將他房屋浴室排水管截斷，並裝設球閥開關導致租客無法排除生活廢水，進而退租；詹男表示，他與母親為此天天煩惱，承受極大壓力、無法入睡，就醫後診斷為憂鬱症，因此提出告訴，向白男請求精神賠償。橋頭地院審酌後，判處白男應賠償新台幣6萬元，可上訴。

判決書指出，白男居住於高雄市某社區5樓房屋，而樓上房屋則為詹男所有。詹男表示，他將該屋出租予他人使用，未料白男認為承租人產生噪音，竟於111年5月27日持水電工具，將位於5樓天花板、6樓房屋主臥室浴廁之排水管截斷，還裝設球閥開關並開啟，以此方式導致6樓水管嚴重堵塞無法疏通，租客范女因生活廢水淤積無法排除，多次反映未果後於同年6月底選擇退租搬遷。

詹男表示，後他又將該屋租予另名陳姓男子，但樓下白男仍認為噪音難耐，111年11月13日又故技重施，再度將排水管截斷、並裝設球閥，妨害陳男使用屋內排水設備排除生活廢水之權利；詹男與母親為此每天煩惱，房客屢屢向他反映白男行為嚴重影響生活，最後被逼得退租，詹男因此承受極大壓力，常無法入睡，就醫後診斷為憂鬱症，身心痛苦不堪，決定提告並請求精神賠償。

對此，白男則駁斥，他會選擇截斷水管的原因「詹男心知肚明」，還指責是詹男一直不承認噪音是他所造成，且態度不佳等語，請求駁回。

法官審酌，關於截斷排水管導致租客無法排除生活廢水一事，白男對此部分並未爭執，勘以認定屬實；而白男所為顯以影響樓上房屋排水權力，對詹男行為自由造成侵害，且情節重大，審酌白男動機、次數、行為手段、造成影響以及兩造收入財產狀況等一切因素，認為白男賠償6萬元為適當，逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。全案仍可上訴。