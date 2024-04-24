鄰戶半夜巨響「全家被吵醒」！女氣炸敲牆復仇　反被錄影檢舉慘了

▲陳女不滿全家凌晨被吵醒，憤而持塑膠椅敲牆反擊，未料竟因此挨罰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名陳姓女子112年10月某日凌晨1時許遭鄰居檢舉，故意在家中持塑膠椅敲擊牆壁製造噪音，妨害公眾安寧，警方到場後依《社會秩序維護法》裁罰新台幣2000元。陳女不滿聲明異議，反斥是鄰居先製造噪音，她被吵醒才會拿塑膠椅「反擊」。屏東地院法官審酌，認為陳女的說法僅是她製造噪音的「動機」，不能將其妨害公眾安寧行為合理化，因此裁定駁回，不得抗告。

裁定書指出，陳女當天凌晨因在家持塑膠椅猛力敲擊牆壁、發出噪音，因此遭鄰居報警檢舉，並被依法裁罰2000元罰鍰。陳女不服聲明異議，表示是檢舉人製造噪音在先，她全家半夜被吵醒，氣憤之下失去理智，才拿塑膠椅子敲擊牆壁，請求裁定免罰。

但法官認為，《社維法》認定的噪音並不以超過管制標準聲音為限，而是以足以妨害他人生活安寧為要件；且陳女在警詢時也坦承確實有製造噪音，查訪後附近2住戶表示有聽到敲擊聲，檢舉人亦提出蒐證光碟佐證，證實當天深夜清楚聽到數次敲擊聲響，足認影響公眾安寧。

法官指出，陳女辯駁係檢舉人先製造噪音，因此她才會持椅敲牆「反擊」說法，僅屬其動機而已，陳女不法侵害妨害公眾安寧已然造成，自不得以此遽以免罰，因此裁定駁回。不得抗告。