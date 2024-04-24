砸錢住高級飯店浪費錢　「超過一半時間」在睡覺：1晚1000就夠了

▲有些人出遊會選擇花錢住好的飯店。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

出去玩要住哪間飯店，很多人是以房價來挑選，也有旅客覺得位置、設施等其他條件更重要，有網友表示，不管是國內還是國外，只要出去旅遊，基本上都是戶外行程，飯店只是洗澡、休息睡覺的地方，好奇「一定要住很好嗎？」認為超過3千元就很貴了，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「住飯店一定要住很好嗎？」旅行中的大部分時間都在外面活動，回到飯店的時間通常是晚上10點多，而早上7點前就會離開，至少有5個小時是在睡覺，也就是說，超過一半的時間都在睡覺，其他的時間可能只是用來洗澡和休息。

原PO認為，住宿一晚超過3000元就很貴了，今年年假查住宿時，有看到平價1千元以內的住宿，環境乾淨，沒什麼菸味，對他來說就很滿足了。

貼文曝光，網友認為需求不同，選擇也會不同，「我都會在飯店待12小時以上，享受飯店設施和風景之類的，就會住好一點的」、「喜歡有貴賓室或酒廊的飯店 在裡面吃早餐喝下午茶放空」、「我們家都會在飯店待到退房時間，有時候退房了還可能繼續再用一下設施，所以一定是住比較好的飯店」、「我會住很好的，如果有游泳池還會去游泳」、「我都待在飯店裡休息，所以都住很好」、「年紀不同，對住宿需求不同」、「玩了一天累爆，當然要住舒適一點的地方」。

不過，也有網友選便宜的住宿，把錢花在玩樂上，「我也是早出晚歸的，出去玩就是要在外面待很晚，待在房間還不如在家」、「我都住2000元內的，除了睡覺外，完全不會在飯店裡晃」。