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房東限制「10點前要洗澡！」她洗一半突變冷水　想抗議反被趕出去

▲▼淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些房東出租房子時會訂生活守則。一名女網友就說，先前房東要求她在10點前洗澡，但因為她通常都很晚才到家，所以有向對方解釋。雙方溝通後，對方保證「只要在12點之前洗保證有熱水」，沒想到她還是被迫洗冷水澡，當場崩潰不已，只好再度抗議，沒想到房東竟直接趕人。

原PO在Dcard發文表示，「本人在外租屋多年，真的第一次遇到房東限制房客洗熱水澡時間」，一開始房東詢問她，能不能在晚上10點之前洗澡，且解釋說擔心熱水供應聲比較大，當下她沒有回應。之後見面繳水電費時，房東又問了一次，她解釋平常都要忙到很晚，所以10點前根本還沒回到家。

原以為事情終於告一段落，未料之後她發現洗澡常常沒熱水，甚至連水都沒有，忍了約1個月後，還是找上房東，希望熱水器加熱時間可以到晚上12點，對方也給予保證，「只要在12點之前洗保證有熱水」。

▲▼熱水器,天然氣,瓦斯,熱水,洗澡,耗電,吃電怪獸。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

沒想到她當天匆忙回家洗澡，不到11點半，水溫又開始漸漸變冷了，洗完忍不住爆哭，「覺得自己辛苦工作一整天回到租屋處連洗熱水澡的資格都沒有…」，於是又傳訊息給房東，結果對方竟直接趕人，稱「還是這附近有其他的租屋，你要不要去問看看」。

原PO無奈表示，房租已經年繳，且電費一度7元，沒想到卻洗不到熱水澡，甚至還被房東趕出門，覺得相當無奈，「給找房子的人一個警惕，一定要看是不是一個房間一個熱水器」。

不少人看到後紛紛罵說，「真的莫名奇妙，租屋給人都不考慮基本的生活水準嗎？只考慮隔很多間賺錢，有問題了就趕人」、「有夠爛的房東，如果要限制，一開始就要在契約寫好，這樣也不會有後續爭議，記得搬走前一定要跟他拿回押金」、「一定要讓他賠你違約金（不是押金），只要合約上沒有寫洗澡時間，他叫你走就是他的錯」，還有網友說「電費怎麼貴成這樣」、「看到1度7塊就覺得不妙」。

但也有網友認為，「我反而喜歡你這種房東，以前我一早就要上班，隔壁每次都晚上11點在那邊洗澡、整理東西？動作很大等等，吵到我只能搬家」、「我是遇過12-1點多在洗澡、用洗衣機的，我是能穩定繼續睡，但還是會覺得這樣的人很討厭」、「我之前租房子隔壁的住戶都凌晨2、3點洗澡，熱水器的聲音超大聲，睡覺都被吵醒，反應房東也無法解決，只能建議真的要找隔音好一點的房子租」。

關鍵字：租屋房東洗澡電費熱水器

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