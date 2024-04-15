公益出租人鑽漏洞扣租屋押金　專家祭1招討公道

▲行政院副院長鄭文燦（左3）與內政部長林右昌（右3）聯袂出席擴大租金補貼記者會，二人皆強調重視居住正義，照顧租屋族刻不容緩。（圖／CTWANT提供，下同）

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《住宅法》2023年12月修正後上路，其中「公益出租人」鼓勵房東出租給合規定青年或弱勢者，享優稅原為修法亮點。本刊接獲房客A先生投訴指出，自己因故與房東發生糾紛，約滿搬離不續約，3個月租押金新台幣9萬元卻遭房東扣留不還，自己原欲檢舉房東未申報租屋所得，卻被房東嗆聲自己找得到公益承租戶，並享免帝王條款豁免權，「你就去告吧」。

劉先生說，他從2023年元月起以每月新台幣3萬元租金，租下新北市新莊區鄰近捷運橘線的3房電梯大樓，帶太太與2個孩子入住。然而住在隔壁的房東只要聽到陌生人的聲音，不時探頭探腦，只要看到朋友來訪便歇斯底里大吼，搞得朋友不敢來拜訪；此外，自己在外商工作，有時夜間要與外國客戶開會，儘管視訊時已儘量放低音量，卻老是遭房東抱怨影響睡眠。

他表示，一家人撐了將近一年實在受不了房東無理取鬧，聲明約滿不續租後，房東卻無預警地不時以備用鑰匙帶賞屋房客入內，把孩子都嚇哭好幾次。A先生氣憤與房東攤牌，卻面臨房東開始百般刁難，從「開門太大聲」、「孩子見人不打招呼」等理由嫌棄，直到約滿更索性扣留3個9萬元押金，直呼自己已找到公益承租人接手，將享免租稅帝王條款，要告就去告，令他相當無奈。對此，本刊記者數度連繫房東手機，截稿前遲未獲房東回應。

▲由於出外工作、就學等原因，人人都有機會成為租客，卻遲未見政府有效把關租屋市場，租屋黑洞問題至今仍不斷受到非議。

「崔媽媽基金會」法律服務組長曹筱筠強調，為消弭租屋黑市爭議與鼓勵房屋持有人釋出名下房屋參與公益出租，立法院2023年通過《住宅法》部分條文修正案並於同年12月上路，第16條第5項條文中明定「租金補貼資訊不得做為追溯綜合所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐依據」，就是所謂「公益出租人的帝王條款」，意欲增加房東參與誘因，讓房東願意租房給受補貼租客，同時不必擔心遭查稅。

她直言說，很難理解竟然有人曲解《住宅法》修法意旨，「拿雞毛當令箭」對付相對弱勢的房客。然而《土地法》明文規定，住宅用不動產押金上限為2個月租金，此案收3個月租押金已明顯違法；再者，《住宅法》沒有大赦條款，稅捐單位只是「不主動」稽查歷史租賃紀錄，如遭檢舉成案事證明確且未逾7年「當然還是要補繳稅金」，因此本案房東曲解《住宅法》，想以「公益租戶」名義逃漏稅又搏美名「太天真了」。

鼎川法律事務所律師梁繼澤提醒，類似糾紛只能提民事訴訟處理，不過如果有過多的租客案件，指向同批房東惡性不還押金，則可考慮聯合提出刑事詐欺告訴，當然民刑事訴訟皆曠日廢時，仍建議先溝通為主。

桃園市政府地政局住宅服務科長王基政說明，其實只要符合「300億元中央擴大租金補貼」計畫的租客，回推房東就能被認定為「公益出租人」，其稅負優惠有三：首先，公益出租人在申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高新臺幣15,000元的免稅額度；第二，公益出租房屋的房屋稅同自住住家用優稅，目前為1.2％；最後，該公益出租房屋地價稅得適用自用住宅千分之二優稅。

▲中央狂砸新台幣300億元投入租屋補貼市場，除了至各縣市政府住宅發展相關處室辦理外，也可就近至各鄉鎮市區公所辦理。圖為桃園市政府住宅發展處受理租屋補貼情形。

王基政也提醒，一旦被政府認列成為公益出租人、享有出租準用自用住宅優稅後，未來即使租客失去受補貼資格，房東該繳的一般出租所得稅就別想逃了。而若房東未來想轉賣，若想適用「一生一次」土地增值自用住宅超低優稅，那麼必須符合出售前5年內未供營業使用或出租等要件「想省稅就得放5年再賣」。

王基政舉自己朋友B先生為例，過去B先生在中壢區曾有一權狀30坪2房華廈，原出租給符合租金補貼的工業區員工，依規定申報，B先生也成了「公益出租人」。然而，B先生在租約到期當日，便與買主簽約過戶，稅金也從自用住宅適用的新台幣1萬餘元暴增到超過7萬「確實是公益出租房東要想清楚的事情」。

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