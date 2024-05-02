還沒交屋就見「天花板漏水」　師傅：這是一次性！過來人解答

▲天花板出現水漬，讓原PO很擔心買到漏水房。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房門檻越來越高，下手前需要仔細思考，看看房子條件是否符合需求，一名網友表示，去檢查未交屋的房子時，發現天花板有奇怪的水漬，工地主任說是一次性的，可能樓上之前有一灘水沒清，所以滲下來，避免長期積水就好，「我該相信他嗎？」貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，日前去檢查未交屋的房子，發現天花板某處出現奇怪的水漬，問了工地主任，對方表示這是一次性的，可能樓上之前有一灘水沒清，放久了因此滲下來，以後不要長期積水就不會出現這樣的狀況，「我該信他嗎？」

原PO貼出照片求助「有沒有懂的大神幫忙看看？」確認過水漬是乾的，工務的油漆師傅稱此情況是返潮，拿砂紙磨一磨後就變白，像新的一樣，「他們要我看過幾天還漏不漏，就可以判定他們說的是不是真的？天啊，銀行都要撥款了，該怎麼辦？」

對此，有網友搖頭嘆慘了，「好慘，以後整面牆壁都會發霉黑黑的」、「哪有一次性這種說法，漏水就是漏水」、「蠻慘的，配合裂紋，不是頂樓就是樓上廁所有問題」、「離廁所近，感覺不妙」。

但也有網友認為多觀察，「有可能是返潮，看起來比較像溼氣，可能這幾天觀察看看才知道，也不能完全排除漏水可能，如果是返潮也蠻麻煩的，你到時候除溼或隔離裝潢要下工夫」、「磨的掉就代表只有表面是返潮啊」、「如果是漏水，不可能砂紙磨一下就跟新的一樣」。

還有人分享經驗，「我最近也剛遇到，驗屋的時候發現客廳上方有水漬，工務 的說法跟原po遇到的解釋差不多。不過還好後續建商很有誠意，把水泥挖開來看發現是樓上陽台排水孔的水管沒接好漏下來的，目前已經水管重接了，供您參考」、「我是入住才發現，挖開來發現鋼筋直接從冷氣排水管穿過去」。