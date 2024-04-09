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在家看電視！男子突遭「假寡婦蜘蛛」咬傷　昏迷3天險截肢

英國伯克郡（Berkshire）一名60歲男子伊凡（Ivan Savage）遭到假寡婦蜘蛛（False Widow Spider）咬傷，昏迷了3天還差點被截肢。（示意圖／Twitter／@CarlBovisNature）

▲男子家中竟暗藏毒蜘蛛巢穴。（示意圖／Twitter／@CarlBovisNature）

圖文／CTWANT

英國伯克郡（Berkshire）一名60歲男子在家看電視時，突然感到右手手肘有刺痛感，一看才發現自己竟是遭到蜘蛛咬傷。沒想到幾分鐘後，他立刻感覺到身體不適，打電話向醫護人員求助，所幸送醫後，醫生將男子手上感染的傷口挖除，成功避免截肢。而事後害蟲防治公司到男子家進行除蟲，才發現他家中竟有一個巨大的英國最毒蜘蛛「假寡婦蜘蛛」（False Widow Spider）的巢穴。

根據《每日郵報》等外媒綜合報導，英國伯克郡斯勞（Slough）60歲的男子伊凡（Ivan Savage）去年8月的一個晚上，在家中看電視時，突然感覺到右手手肘有刺痛感。當他一看才發現，手臂上居然有一隻蜘蛛，他便意識到自己被咬了，當下立刻將蜘蛛拍開。

沒想到過了幾分鐘後，伊凡突然感覺到身體不適，立刻打電話向醫護人員求助。不過他在醫護人員抵達醫前，就已經陷入昏迷，再次醒來，就已經在醫院進行治療。

當時伊凡被送往醫院後，情況相當嚴重，不僅有敗血症的情況出現，毒素也開始在他的全身蔓延，導致他在加護病房中整整昏迷了3天，還面臨可能需要截肢的情況。所幸後來醫生去除了伊凡手上有毒的部分後，潰爛情況並沒有蔓延，最終成功避免截肢。

事後伊凡透露，他在住院期間，當地一家害蟲防治公司到他的家中進行檢查，竟在窗台下發現一個由500隻假寡婦蜘蛛組成的巨大巢穴。當下工作人員立刻將巢穴去除，以防未來再發生相似的意外。

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關鍵字：假寡婦蜘蛛周刊王

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