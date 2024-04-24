立軒建設春酒登場　今年突破性成長「引全場歡聲雷動」





▲日前立軒建設舉行年度春酒，特別席開50桌。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

深耕林口16年，用建築回饋城市，也以美學對話視界，立軒建設成功掀起「立軒迷」的強大風潮，早已成為林口最具指標的品牌能量。日前舉行年度春酒，特別席開50桌，董事長陳銘鴻感謝所有協力廠商的大力相挺，邀請大家一同相聚，分享喜悅，不少重量級嘉賓也特別前來，現場十分熱鬧；春酒盛宴之際，立軒更宣示最新品牌意象，以高貴牡丹為意念，取其貴客花語為表徵，陳銘鴻董事長表示，今年立軒銷售成績突破性地成長，特以此來表達立軒對消費者的高度重視，以及一路以來初心不變的品牌堅持。

▲春酒當天，除了有美食美酒，立軒建設還特別安排多組表演團體。（圖／業者提供）

春酒當天，除了有美食美酒，立軒建設還特別安排多組表演團體，包括：氣勢非凡的舞龍舞獅秀、魅力四射的活力熱舞、歌王歌后等級的深情演唱等等，場場精彩，引得嘉賓們拍案叫絕。

為表揚立軒同仁一整年的努力、以及集團對所有協力廠商的感謝，主持人一一唱名立軒重要幹部與同仁們上台，並由立軒建設董事長陳銘鴻率領大家，舉杯向所有貴賓致意。





▲立軒建設董事長陳銘鴻率領大家，舉杯向所有貴賓致意。（圖／業者提供）

陳董事長致詞時表示：「感謝大家對立軒的肯定與大力相挺，讓立軒獲得更多客戶的讚美，也希望大家感情越來越濃，一起繼續向前拼、向前衝。」話語一出，全場歡聲雷動！

▲今年是立軒蛻變的一年，集團謹以高貴牡丹花為意象。（圖／業者提供）

今年是立軒蛻變的一年，集團謹以高貴牡丹花為意象，秉持更優雅、更精緻、更講究的理念精神。事實上，立軒對美學的極度講究以及對維美的極致堅持，讓已購客從回家開始，即展開一連串優美生活的風采儀式，如此強大、獨特的立軒建築魅力，在林口掀起一股「立軒迷」強大風潮。

值得一提的是，立軒的牡丹花企業意象，與立軒建設嚴謹追求的建築工藝、設計理念相得益彰，也呼應體現了「精緻」、「維美」、「永續」集團3大精神理念，精緻優雅與細緻講究的堅持，讓立軒建築昇華為林口最迷人的建築綻放，風靡盛開，奪目耀眼。

▲立軒建設深耕林口16年，素有「林口王」之稱，在當地推出無數叫座的指標建案。（圖／業者提供）

立軒建設深耕林口16年，素有「林口王」之稱，在當地推出無數叫座的指標建案，單從2020年往後就包括：「立軒天諾」、「立軒天頤」、「立軒天翠」、「立軒天語」、「立軒天玥」，每案都是點亮林口街景的經典之作。

今年推出的「立軒天邸」基地位於文化三路二段與41巷口，地段精華，並具備三面臨路和 777坪大基地稀有條件，社區植栽特別規劃櫻花樹環繞，外觀擁獨特的夜間燈光，此外還有車道第二門廳、豐富的全齡化休閒公設等等，再次證明立軒「只推精緻好宅」的品牌形象，這也從「立軒天邸」在短短88天裡便完美售罄，締造如此傲人成績，亮眼可證！