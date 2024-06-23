桃首個公辦都更社宅「中壢中興巷」　預計10月份招租

▲中壢中興巷。（圖／翻攝自桃園市政府住宅發展處）

記者李芷萱／綜合報導

桃園市政府首個公辦都更「中壢中興巷」已於3月27日取得使用執照，預計9月裝修完成、10月份啟動社會住宅招租作業，目前正在進行工程驗收。

桃市府住宅發展處表示，中興巷公辦是市府第一件公辦都更案，該案位於中壢區康樂路及中榮路交叉口，過去為警察宿舍，因位於中壢市中心並鄰近火車站，市府引進民間資金，由昇陽建設投資14億，自109年4月啟動工程作業，興建1幢2棟20層大樓，其中1棟分回市府。

據了解，這次市府分回的大樓，將提供中壢派出所、市民活動中心及樂齡學習中心進駐，並提供在精華地段社會住宅空間，包含兩房型50間與三房型43間，還有一住戶交誼廳，室內設備社宅均提供空調、熱水器及家具等基本配備，招租對象除了有住宅法保障的政策戶之外，同時也正研擬擴大青年、幼子家庭等入住方案。

住宅發展處表示，中興巷公辦都完工對於團隊同仁具有里程碑意義，除了大環境缺工缺料之外，112年曾發生15樓以上的部分外牆未按圖施工，業經土木、結構及建築專家學者研議改善措施，特別加強新舊界面密合度以避免日後漏水，更邀請專業技師鑑定結構安全無虞，經過首件公辦都更的經驗，接下的案子在執行上有更多的經驗，也將不斷精進桃園推動公辦都更的工作。