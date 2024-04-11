流理台長滿香菇！她清理退租房見全屋發霉崩潰：到底怎麼住的？

▲廚房流理台長出不少大香菇。（圖／翻攝FB／趙小光）

圖文／CTWANT

近日有一名網友表示，自己在幫房東朋友清理退租房時，發現好好租出去的房子，不僅從沙發到牆壁全屋發霉，甚至還在廚房流理台邊緣還長出香菇，讓她超級崩潰，「現在當房東退租還要拔香菇就是了啦？」

一名趙姓網友近日在臉書發文表示，自己幫當房東的朋友清理租客退租後的房子，沒想到走進屋子，不僅全屋發霉，牆壁上到處爬滿黴菌，就連家俱長霉的也一大堆。更不可思議的是，當她走進廚房打算清理時，竟然發現廚房流理台邊緣長出大片大片的蕈類，撐得整個流理臺都膨脹起來，讓她直呼「真的有夠扯」，還苦中作樂說以後租屋契約要加一條：禁止房客在室內種香菇。

這名網友事後也抱怨，房客退租時，不指望能把房子重新粉刷，但是好歹可以洗洗廁所、清清家俱、清理一下流理台，這種退租的狀況，只能說是毫無誠意。如果任何人自己有房子出租，看到自己整理好好的房子租出去，退回來時變成這樣，一定都會爆氣。

PO文引發許多迴響，有人表示，「我買太空包都種不出來」、「這個房客應該是農業奇才」、「這也太扯，他們平常是在家開心農場喔」；還有人留言：「我以為租屋時交屋回去把房子整理回原狀是必須的，一堆人沒這常識嗎？」

更有類似經驗的房東網友心有戚戚焉表示：「我之前遇到跟你差不多，整個流理台都泡水膨起來，抽油煙機燒焦，櫥櫃裡蟑螂破百隻，絕不誇張。後來叫他們理賠，跑去調解委員那，最後還是不了了之，自認倒霉。法律只保護弱者，不是對的人。可惡。」

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