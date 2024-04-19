大陸保交樓資金缺口17兆　業界期待官方救市進一步落實

▲大陸房地產危機持續。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據彭博報導，美國投行高盛近日發布最新研究報告指出，大陸民營房企在交付預售屋方面仍面臨約新台幣17兆元的資金缺口，截至3月底，來自銀行的信貸支持總額僅約新台幣2兆元。

大陸國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地產工作並主持召開座談會。他強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項目按時建成交付。

高盛最新發布研究報告稱，中國民營地產商在交樓方面面臨4兆元（約新台幣17兆元）的資金缺口，這加劇了行業困境。報告指，截至今年3月底，銀行提供的信貸支持總額為4690億元（人民幣，下同），似乎遠低於保交樓所需的金額。

高盛稱，隨著中國房地產危機持續，去年以來的房地產寬鬆措施對新房市場的影響正在減弱。許多追蹤該行業的指標繼續惡化，地產商融資狀況仍然緊張。同時，與以往主要房地產周期相比，政策行動的幅度顯得不大。

該行又指出，中國房地產行業尚未來到預期的L型走勢底部。

據《第一財經》報導，業界認為今年保交樓依舊是行業的重頭戲，房企預計在2024年的保交樓規模將小於去年。規模小不意味交付壓力減小，多位房企人士明確表示，最大壓力仍來自「缺錢」。業內期待保交樓配套資金和政策的進一步落實。