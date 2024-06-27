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高齡友善！中市推「長者以屋換居」社宅專案　最長可租12年

▲▼ 。（圖／翻攝自台中市政府）

▲台中市推出長者換居社宅專案。（圖／翻攝自台中市政府）

記者李芷萱／綜合報導

台中市政府為協助65歲以上長者，日前推出「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，只要申請人及配偶的戶籍內直系親屬在台中市僅持有1户無電梯的住宅，且符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按以屋換屋的方式，入住社會住宅。

台中市住宅發展工程處表示，社會住宅引入日照、輔具、托嬰等社福設施，並設置「社區好站」，招募社福單位進駐提供住民支持與培力、辦理友善社區與鄰里的交流活動，且入住社宅租金也有折扣，租賃契約1次簽訂3年，3年期滿後經資格審查符合，得再續租，合計租期最長可達12年。

此外，長者在台中市持有的合法房屋，經市府委託業者現勘評定符合「社會住宅包租代管屋況及租屋安全檢核表」規定項目後，即可由市府委託的包租代管業者包租，再轉租給一定所得以下個人或家庭，但包租期間應與長者入住社宅期間相等。

住宅處表示，長者現持有的住宅參與社會住宅包租代管計畫能享有許多優惠，包括免費的租屋管理、比照自用住宅稅率課徵的房屋稅與地價稅、每月1萬5千元的所得稅扣除額、每年1萬元房屋修繕補助、居家安全包險費用補助，協助長者輕鬆當房東，原房屋出租給一定所得以下，爬樓梯比較不吃力的個人或家庭，也能再造住宅價值，長者可以多加利用，改善現存障礙的居住環境。

關鍵字：台中市社宅社會住宅高齡長者老人以屋換居

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