馬祖土地多年難解！仍有15.7%土地未完成登記　監委促：還地於民

▲監委希望在不違反法令的前提下，中央及地方能以同理心因地制宜，早日還地於民。（示意圖／記者謝婷婷攝）



記者董美琪／綜合報導

監察委員施錦芳日前透過新聞稿指出，截至113年1月底止，馬祖地區仍有15.7%土地尚未完成登記，她促請中央與地方合作，釐清當地歷史緣故與土地權屬脈絡，突破現階段問題癥結，落實還地於民政策。

施錦芳表示，馬祖地區歷史背景特殊，於國民政府遷台前，未曾辦理地籍測量及土地總登記，而國民政府遷台後，因軍事原因實施戰地政務，加上許多民眾遠渡他鄉謀生，無法注意或保障自身權利，造成當地土地問題複雜，後續申辦土地登記案件屢因舉證不易，滋生糾紛。

政府多年來雖透過立法程序，希望還地於民，但實際執行上總遇爭議。因此她提出調查報告，監察院內政及族群委員會於16日決議通過，請行政院督同內政部、連江縣政府積極研處解決方案。

根據連江縣政府統計，截至113年1月底止，馬祖地區已登記土地面積2,530.83公頃(約占全縣面積84.3%)，未登記土地面積470.32公頃(約占全縣面積15.7%)；已登記土地筆數33,780筆(約占全縣土地筆數90.8%)，未登記土地筆數：3,438筆(約占全縣土地筆數9.2%)。

施錦芳指出，為進一步釐清馬祖地區現階段土地登記面臨的困境，以協助連江縣政府突破問題癥結，經進行文獻蒐集、研閱及調閱政府機關卷證資料，並前往馬祖地區實地履勘、座談，以及約詢內政部、連江縣政府相關人員，發現目前未完成登記案件的主要態樣，大多涉及申請時間認定及適用法令等疑義。



施錦芳表示，為維護馬祖地區民眾財產權益，連江縣政府及內政部允應通力合作，釐清當地歷史緣故與土地權屬脈絡，進行舊有慣例、習俗之調查、蒐整與研究，供登記機關審查作業的參據，在不違反法令之前提下，以同理心的態度因地制宜，積極突破現階段問題癥結，早日完成全縣無主土地與公地返還登記案件，落實還地於民政策，積極推動土地利用及活化馬祖發展。