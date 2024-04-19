小孩台中攻碩2年「買個套房？」　過來人笑曝：買3房漲4成

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多學子到外地讀大學、攻碩士，大多選擇租屋，也有能力足夠的家庭乾脆買房。就有家長表示，孩子要到台中讀碩士，比起租屋兩年，不如買個套房投資。對此，信義房屋專家分析，如今少子化情勢嚴峻，要置產的話，多少要考量學校招生人數、是否宜居，不然往後面對脫手或出租問題難免頭痛。

有家長在「買房知識家」表示，小孩要到台中唸碩士，「想想若租屋兩年，是不是買個套房投資？」他看屋齡30年內的套房，房價約落在400萬，覺得很可以，「各位前輩，覺得我這個想法正確嗎？」

貼文一出，不少人也直點頭，「這種做法很常見喔」、「我就是這樣。」還有過來人現身分享，「當時孩子去成大唸書，結果買了間三房，到畢業後，房子漲4成。目前，弟弟的孩子唸成大，繼續住。僅供參考」、「我親戚也是，孩子唸松山高中，就在附近買一間房讓他住」。

也有網友指出，若是權狀不足15坪的小套房，自備款可能要抓5成上下，如果頭期款有200萬左右，不妨考慮兩房產品，兩年後漲幅較優，甚至可考慮寬限兩年，之後繼續持有收租，「若不想壓力太大，只想買低總價產品的話，原則上持有兩年後，扣除所有支出成本，應該至少能打平住免錢的。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在少子化多少影響大學招生，要置產的話，多少要考量學校招生人數、是否宜居，若僅靠大學城出租效益，比較有可能踩進地雷區，畢竟中南部地區較現實，如果同種類物件多，競爭力勢必比較大。