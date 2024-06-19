他曝自住客買房「最大心魔」！狂嘆看太多：沒買到都是浮雲

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「第一線遇過蠻多自住客，房子看了很多，卻遲遲無法下決定。」有房產達人日前曝光房市現象，發現不少自住客很擔心做錯決定，「雖然說是要自住，但心裡也很渴望增值保值。」他直言，身為自住客，該具備的觀念是「房子不單是住的居所」，否則就怕賠掉機會成本，之後要花更多錢取得。

「自住首要滿足需求，而後才是考量增值問題。」經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲表示，他在第一線遇過蠻多自住客看了很多房，卻遲遲無法下決定，除了本身剛性需求還沒那麼強烈，其次莫過於「擔心做錯決定」。

他指出，很多自住客雖然說要自住，但內心也很渴望保值、增值，「這大概是自住客買房時最大的心魔了：『既要自住，又想要保值』」，但其實自住跟投資，兩者是截然不同的思維。

他常跟自住朋友分享，「房子看了老半天、你做了各種功課及研究，沒買到（房子），則想得盡是浮雲」。這時回到初衷「為何要買房？」「是因為家庭人口增加、室內空間不夠住了？還是想要擺脫長輩或房東的牽制？亦或是想要搬到市容更整齊的重劃區？」

林姓房仲強調，身為自住客，該具備的觀念是，「縱然你很想發揮資金的最大效應，但時間是不等人的，人生既有的規劃還是得往前走。」畢竟房子不單是居住場所，更承載一個家庭的寶貴回憶。

另外，他觀察很多前輩經驗分享，當初都只是很單純地因為需求到了所以買房，「至於買了房有賺錢，都是事後才知道的事了。」最後，他再次表明，買房子最怕的就是，為了等一個近乎完美的房子出現，不僅賠掉了機會成本，之後得花更多錢取得，「在房市極好的時候，此現象會更趨明顯。」