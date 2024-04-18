彰化縣府代標售土地！鄉村區乙種建地　2.09坪底價15萬1238元

▲彰化縣政府代土地標售。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府代為標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，自4月18日起公告3個月60標土地，最便宜為社頭鄉新厝段489地號的2.09坪土地，底價15萬1061元為鄉村區乙種建築用地；底價最高為2890萬餘元，總面積大約450坪，為有耕地375租約的特定農業區農牧用地。

▲彰化縣政府代土地標售。

地政處表示，2011年起開始辦理地籍清理未能釐清權屬土地標售作業後，迄今全縣地籍清理土地尚有623筆待辦理標售，總面積達13萬6821坪，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

彰化縣政府自2011年起開始辦理地籍清理未能釐清權屬土地標售作業後，迄今全縣地籍清理土地尚有623筆待辦理標售，面積達13萬6821坪，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

彰化縣代標售土地，最便宜的土地位於社頭鄉新厝段489地號，屬於鄉村區的建築用地，總面積約146.27坪、持分面積約2.09坪，每坪約7萬2,268元，總價是15萬1238元，底價則設為15萬1061元；而底價最高的則是位於花壇鄉南白沙坑段977地號，總面積大約450坪，分四標各持/14，每坪12萬228元。對於有農業發展計劃或投資意向的人來說，這樣的土地可能是一個極具吸引力的選擇。

處長蔡和昌表示，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，受理投標期間為7月1日起至7月19日上午9時止，並訂於7月19日 (星期五)上午10時辦理開標作業。

另外有提醒有符合規定優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。

▲彰化縣政府代土地標售。（圖／彰化縣政府提供）

地政處蔡和昌處長表示，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，受理投標期間為7月1日起至7月19日上午9時止，並訂於7月19日 (星期五)上午10時辦理開標作業。另外也提醒有符合規定優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。