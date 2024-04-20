冷氣開除溼模式超耗電？專家曝「3種情況」開了更省電

▲隨著氣溫升高，許多民眾在家時會開啟冷氣機。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

隨著天氣轉熱，許多民眾在家時會開啟冷氣，保持室內涼爽。經濟部能源署先前曾說過，若是開啟冷氣的「除溼模式」，耗電量會比一般除濕機高出2倍。不過，近日有專家表示，在3種天氣情況下，反而會建議先開除濕模式。

經濟部能源署去年夏天曾經科普，冷氣上有「神級按鈕」以及「魔級按鈕」，其中的神級按鈕是舒眠模式，會在人入睡以後調升1、2度，讓人不會半夜覺得冷，且還能省下電費，簡直是一舉兩得。

▲隨著天氣變熱，已經有許多家庭開始使用冷氣。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於「魔級按鈕」則是除溼模式，雖然使用冷氣除溼，只需要除溼機運作時間的三分之一，但是耗電量會高出2倍，「其實冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去！」

不過，根據《NowNews》報導，特力屋內湖店社區管家黃智延對此表示，無論是冷氣模式、除溼模式，運作的原理都是使用壓縮機，且在陰天、雨天及不冷不熱等情況下，會建議先使用除溼模式，將室內的溼度減少，這樣一來溫度自然會下降，就算不整天開冷氣，室內也能保持涼爽，反而更省電。